狗狗看到摯友被領養　牠絕望了自閉啜泣：沒人要我　幸好後續美滿

相濡以沫的同伴一旦遇到分離相當使人難過。兩隻流浪狗在街上晃的時候就已經是好友，一起進入收容所後依然形影不離，但其中一隻狗狗卻眼睜睜看好夥伴被領養有新家，飽受打擊的牠竟直接變得自閉不吃不喝，模樣令人心疼。



根據《The Dodo》報導，美國奧克拉荷馬州兩隻流浪狗於11月在路上被好心人發現，一起被帶進收容所後相依為命，分別被取名為克萊德(Clyde)與邦妮(Bonnie)。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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兩隻狗狗在所內幾乎是形影不離，兩隻狗狗不但住在同一個空間內，還經常彼此互相照應，雙方都是最好的玩伴。

不過，近日克萊德卻已經被善心人士欽點認養，過沒多久立刻就來辦理手續接克萊德離開，邦妮眼睜睜看著摯友在眼前被帶走、有了下半輩子不愁吃穿的新家，但牠卻沒有跟著一起被帶走當場崩潰，自從克萊德被帶走之後牠就頹廢喪志，整天只會蜷縮窩在床上，把頭埋進身體裡面啜泣，一改原先開朗的性格變得自閉不想見人，甚至不吃不喝。

動物救援組職 「史帝爾瓦特動物救護(Stillwater Animal Welfare)」的志工看到邦妮如此心灰意冷的模樣相當難過，他們明白邦妮等不到一個家的絕望心情，決定在臉書上貼出邦妮的認養文，希望有更多人知道邦妮現在的處境，給牠一個能夠安養下半生的新家。

邦妮瑟縮在床上自閉悲傷的模樣吸引不少網友同情，好在最後奇蹟出現，3天後一名好心人來到收容所表示自己願意領養邦妮，且這名男子家中也有養一隻牧羊犬，邦妮便可以不用擔心沒有同伴陪牠。對此，史帝爾瓦特動物救護中心志工說，如今邦妮已經在新飼主家過得開心，再也不像過去一樣自閉，讓他們都感到相當安心。

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