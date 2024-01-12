聰明邊牧懂開機自拍　還會在鏡頭前擺不同post　狗界KOL非牠莫屬

沒有事情難得倒邊牧了。加拿大一名網友分享愛犬「特斯拉」（Tesla）的特殊才藝，當狗狗看到手機擺在面前，下秒竟然跑上前用鼻子切成自拍鏡頭，開始瘋狂賣萌連拍。宛如跳舞般的各種精彩動作讓網友看傻眼，忍不住驚呼「也太會了吧～」



飼主在IG（@alexcotedogtrainer）紀錄和邊牧「特斯拉」的日常生活，其中一支狗狗自拍的影片更是掀起熱議。從畫面中可以看到，「特斯拉」一發現面前有個手機腳架，立刻把頭湊上前，輕輕地用鼻子將相機切換成自拍模式，準備開始一連串精彩的表演。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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「特斯拉」確認完鏡頭正在自拍之後，立刻退後好幾步到最佳位置就定位，接著秀一波轉圈、翻滾、交叉手，甚至最後站起來害羞用手遮臉臉，超機靈的模樣讓許多飼主看得目瞪口呆。

影片至今吸引將近5萬人按讚，大批網友留言表示「才華洋溢」、「喔喔喔牠的愛心鼻！」、「天啊可愛到爆」、「聰明到像人一樣」、「笑到停不下來」。

不過飼主也在粉專透露自己其實是名專業訓犬師，常和「特斯拉」以及「Louka」、「Lumina」共3隻牧羊犬到處巡迴表演，怪不得能做出許多和人類一樣的精彩動作！

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】