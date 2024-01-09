家裡雪白巨獸肉掌比人手還大　真身曝光網民秒懂：拍攝角度很重要

到底養到什麼寵物？一名女飼主曬出自家毛小孩跟自己的合照，只見一隻像雪怪一樣的白色毛毛手掌伸出來竟然比一名成年人的手還大，真身曝光後不少網友直呼傻眼「沒想到這種品種居然可以長這麼大隻」。



小紅書一名網友「三順和順意的朋友圈」日前曬出一組驚人的照片，表示自家養的毛小孩的肉掌都比成年人的手還要大，自己本身手掌就已經算大了，沒想到對比一下發現自家毛孩的肉掌竟然更大，吸引不少網友熱議「你到底養了什麼樣的寵物？」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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網友表示，這個如此巨大的毛毛掌其實是自家的愛犬「三順」及「順意」兩姊弟的前腳，三順與順意是擁有血統證明的阿拉斯加雪橇犬，體型比起一般阿拉斯加雪橇犬更加巨大，人坐下來的時候牠們的身形都比人類還要高，看起來就像是超巨大的野狼一樣威風凜凜。

三順與順意的本尊照片在網路上瘋傳，網友留言表示「阿拉斯加雪橇犬有這麼大？這毛毛手掌感覺都像是要變成雪怪了」、「到底是狗太大隻還是飼主太小隻」、「狗狗：馬麻的手好小」。有眼尖網友發現其實阿拉斯加雪橇犬應該不會這麼大隻，之所以會出現如此巨大的對比應該是因為飼主本身就是比較矮小的人類，再加上拍攝角度問題才會導致這麼嚴重反差。

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