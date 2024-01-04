汪星人獨自去醫院　兩手空空來看望住院主人　網民感動：是真心的

嗨，我是菠菜呀～狗狗的愛很簡單，卻也最純粹。



前陣子，小姐姐@82年的汪汪 生病了，就到了鎮上的醫院住院治療。

在病房裏躺着休息時，她突然發現門口站着一個小小的身影……仔細一看，又驚又喜，竟然是家裏的大黃來了！！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 5

狗子站在門口張望，直到看見小姐姐招手，才躡手躡腳地走進來，生怕打擾到其他人。只有尾巴出賣了牠內心的激動。

看到牠，小姐姐鼻子一酸，因為實在無法想象牠這一路的艱辛。沒人告訴牠自己住院了，沒有人告訴牠醫院在哪裏，可牠就這樣獨自摸索過來了……也不知牠被驅趕了多少次，才能找到這裏。

擔心狗子會嚇到其他病人，小姐姐跟牠親近了一會兒，就悄悄把牠帶走送回家了。

有句話怎麼説來着：世界不讓小狗説話，是因為愛與忠誠要用行動表達。

2023年8月，71歲的徒步愛好者Moore在美國科羅拉多州的大山深處失蹤，家人心急如焚，很快就報了案。

直到11月，救援隊終於發現了Moore的蹤跡，眼前的一切令他們悲傷又感動：Moore本人早已在徒步途中意外去世了，他的狗狗Finney卻奇蹟般地活了下來。

Finney在野外艱難求生兩個多月，期間一直守護着主人的遺體…

看到牠，Moore的家人都被感動哭了。

兩個多月的時間，狗子瘦了一大圈，已經奄奄一息。

Moore去世後，沒有人給牠餵過水和食物。而作為一隻被馴化已久的寵物犬，牠大概早已忘記了打獵的技能。

他們推測，狗子是在附近找一些勉強下嚥的樹葉，野果等食物維持生命。也許牠也知道離開這座山會找到更多的食物，但牠不想離開自己的主人。

為了守侯在Moore身邊，牠寧願忍受着飢餓；寧願餓死也不願意吃掉主人的屍體。

即使，牠再也得不到他的回應…都説騙人是小狗，但小狗的愛，從不説謊！

延伸閱讀：前飼主嫌小狗醜丟掉 義工掏腰包救牠 1個月後變身超貴氣認不出

+ 7

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】