這隻二哈竟然超怕冷？寒流來襲牠躲進暖桌　網民：回不去西伯利亞

注定回不了老家的二哈？西伯利亞哈士奇一般給人相當耐寒的印象，然而在日本有隻哈士奇「Ashi」（アシㇼ）似乎變得入境隨俗，在冷冷的冬天裡不爭氣地躲進暖桌取暖。趴平的模樣讓網友笑說「工讀生快出來啦～」



「這隻哈士奇回不去西伯利亞了…」日本一名推主（@miyamafukayama）這幾天發文出賣自家愛犬。哈士奇原本出生於極寒地區，甚至被作為雪橇犬在冰天雪地裡奔跑，不過家中的「Ashi」卻完全不是那麼一回事。從短短10秒鐘的影片可以看到，「Ashi」的上半身已躲進暖桌取暖，下半身則呈現大字型躺平模樣，頹廢的模樣引起網友熱議。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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除了躲在暖桌下方，飼主也PO出許多「Ashi」在床上取暖的照片。有時候是「Ashi」獨佔整個棉被，又或是和其它狗狗一起縮成一圈躲在被窩，一反哈士奇給人完全不怕冷的刻板印象。

網友們紛紛在「Ashi」躲在暖桌下的照片留言，「拉鍊在哪，裡面有人吧」「保持頭部溫暖？」「暖桌是魔鬼的工具」「永遠留在日本了」「完全不動的樣子也很可愛！」

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