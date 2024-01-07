領出3萬多現金卻秒遭汪星人私吞　夫妻洗錢洗到崩潰：都是味道

論夫妻檔心理陰影面積。一對夫妻領了12萬台幣的現鈔出來，沒想到一不注意就被自家寵物犬全部吃下肚，夫妻倆當場崩潰，只能從狗狗大便裡面「淘金」，花了整個周末都在收集狗狗吃掉的紙鈔「瘋狂洗錢」，讓夫妻倆直呼累爆。



綜合外媒報導，美國賓夕法尼亞州（Pennsylvania）一對夫妻克萊頓與凱莉（Clayton & Carrie Law）日前遭遇人生活到現在最傻眼的一件事情，他們因為需要用到大量現金，領了4000美金（約3萬1千元港幣）的紙鈔回家，結果一不注意發現擺在客廳桌上的紙鈔全部不翼而飛，當凱莉聽到丈夫慘叫「狗狗把紙鈔全部吃光了」當場人都懵了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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克萊頓與凱莉一起飼養的愛犬名叫賽席爾（Cecil），平常牠相當乖巧從不亂吃東西，沒想到這次闖下大禍把爸媽的鈔票全吃光了，夫妻倆頭痛不已，但首先先關心的是愛犬的身體健康，還好狗狗身體狀況沒有大礙，但要回收這筆現金相當麻煩，因為必須從賽席爾的大便裡面「淘金」。

克萊頓表示，賽席爾吃掉的現金是他們要付給修繕圍籬的工人用的酬勞，沒想到一個不注意竟然被吃光光，但這筆大數目可不能就這樣算了，帶去給獸醫看之後獸醫告訴他們想要回收紙鈔只能不斷收集愛犬的糞便，從糞便中把紙鈔碎屑一一找出並拼起來，這樣才能拿去銀行換成新鈔。

於是長達一個禮拜的時間克萊頓與妻子都在「糞裡淘金」，只要挖開狗大便看到有紙鈔碎屑他們就會開心地叫出聲，然後將紙鈔碎屑一一收集起來好好清洗，但過程令兩人相當崩潰，因為紙鈔碎屑不好找，而且又臭得要命。克萊頓說，他跟老婆找到紙鈔一邊抱怨「臭死了」，但他們不會因為這樣對愛犬生氣，反倒覺得這是很奇特的人生經驗，「以後我們都可以跟親朋好友炫耀『我們有洗錢的經驗』」。

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