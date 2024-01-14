半夜警報大響 收容所偷零食大盜二哈出沒 警員到場了解並這樣做
撰文：聯合新聞網
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就算到了收容所也照拆不誤。美國一間動物收容所某天深夜突然警報大響，負責人驚慌之餘打開鏡頭確認狀況，殊不知看見所內收容的一隻哈士奇衝出狗舍，在辦公室裡開始「大拆特拆」。幸運的是這隻哈士奇不久後順利被認養離開收容所，大夥開心之餘也不禁鬆了一口氣！
根據《The Dodo》報導，亞利桑那州（Arizona）當地一間收容所「Lost Our Home Pet Rescue」，辦公室的攝影機在某天凌晨突然發出警報，偵測到本該空蕩蕩的地方有不明動靜。負責人喬迪·波蘭克斯（Jodi Polanksi）當時立刻看到罪魁禍首，原來有一隻哈士奇突破狗舍衝到辦公室開始拆家。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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喬迪一開始相當擔心狗狗接著會衝出收容所大門逃跑，但哈士奇似乎知道這裡有許多食物，於是選擇待在這裡開起「一人派對」，玩得不亦樂乎。
當地一名員警接獲通報後很快趕到現場，喬迪事後發現員警不但幫忙把二哈趕回狗窩，還自發性地幫忙打掃清理滿地的殘骸。貼心的表現讓喬迪笑說「是誰教這個人如何打掃的？」
幸運的是，當事二哈在事發後不久很快就被認養了，好消息讓收容所內所有工作人員都相當開心，或許不用再擔心辦公室的零食被偷吃了。
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