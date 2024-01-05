迷你法鬥有驚人成長　半年長20kg變大耳獸　獸醫揭體型會直線上升

一名女子收編一隻只有巴掌大的黑法鬥寶寶，沒想到養了半年竟然像吹氣球一樣胖到20公斤以上，讓女飼主相當驚恐，帶去做體檢後竟發現驚人真相，狗狗身上混有5種狗的血統，而且還會再繼續長大。



綜合外媒報導，美國亞利桑那州（Arizona）一名女子收編一隻黑色法國鬥牛犬取名為阿波羅（Apollo），剛帶回家的1個月的小鬥牛犬身材相當瘦小，只有巴掌大而已，沒想到養了7個月之後原本超迷你的小鬥牛犬竟然變成超過45磅（約20公斤）的超級巨獸，就連耳朵也長得很像兔子，詭異的模樣讓飼主感到相當傻眼。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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因為法國鬥牛犬正常的體重應該是16至28磅（約7-12公斤）左右，阿波羅竟然重到超過20公斤，很明顯超出了正常法鬥的體重。為了確認阿波羅的身體是否健康，女飼主決定帶阿波羅到獸醫院進行詳細的健康檢查，沒想到健檢報告出來連獸醫都很驚訝，因為阿波羅並不是單純的鬥牛犬，牠的血統基因裡面竟然混有5種以上的品種狗基因。

阿波羅的飼主表示，愛犬的DNA序列中有53%法鬥基因，剩下竟然有37%的英國鬥牛犬血統、4%比特犬血統、4%斯塔福郡鬥牛梗血統以及2%波士頓梗犬血統，因為混到不少大型犬血統導致阿波羅長的比一般的法鬥還大上不少，力氣與咬合力也是直線上升。

阿波羅的飼主說，獸醫說阿波羅年紀還沒到成犬的年紀，因此可能還會再長的更大隻，如今他們已經做好心理準備，接受迷你法鬥變成超大狗的事實，「不管牠的身上有多少基因，牠永遠都是我們的寶貝」。

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