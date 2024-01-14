秋刀魚一再被流浪貓搶去　牠藏著不得已原因　3個月後命運改變了

什麼？一隻流浪貓讓大叔「損失」了800多條秋刀魚，最後大叔心甘情願地收編了人家？



這又是什麼心軟的神啊，到底是誰收編的誰啊？我們一起來看看@運來了好運來分享的故事。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Part 01：

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一天，大叔隨意地把一個魚頭扔在了外邊，結果故事就這樣發生了。

流浪貓叼走這個魚頭之後，不一會竟然再次出現了，大叔看着可憐巴巴的貓咪，就拿出了貓糧雞蛋小魚乾。

可是流浪貓竟然不為所動，大叔也是老小孩，直接就把家裏的秋刀魚快擺了出來。

流浪貓叼起來就走，不是大快朵頤，而是直接就衝進了叢林，來來回回三四次，把幾塊全部收下了。

直接把大叔給看愣了，同時呢，大叔還發現這隻流浪貓其實一隻腳是瘸了的。

眾位鏟屎官肯定已經猜到了，這隻流浪貓是為了自己的孩子。

大叔最後尾隨流浪貓，也確實發現了流浪貓，這一切都是為了剛生的幾位寶寶。

於是大叔又相繼放了幾條魚，依舊如此，貓媽媽不捨得吃，都是帶回去給了孩子，這偉大的母愛把老夫妻倆都感動了。

善良大媽本來想立馬把貓咪帶回家收養，可是被大叔更貼心的考慮説服了。

大叔認為貓媽媽很負責，自己輕易領養，害怕貓咪敏感應激，索性讓他們再獨立幾個月，等孩子大了再。

另外，大叔也開始了為期三個月的投餵，每天都會給貓媽媽準備好魚塊，等着牠來「偷」走。

更有意思的是，大叔在發現小貓咪的樹林裏安裝了攝像頭，以便於能隨時觀察小幼崽的狀態。

最終，一切都遂了大叔的願。貓媽媽跟着大叔去醫院做了檢查，打了疫苗，一家人成功被大叔收養了。

結局總是圓滿的，貓媽媽終於可以正大光明地吃魚塊了。當然，也真心希望善心的大叔一生平安。

Part 02：另一個偷魚故事

看到這個事，不禁讓我想起貓咪那些「偷魚」的故事。

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有不少就像上述的貓媽媽那樣：一切都是為了孩子。可也有不少，那是純粹的饞嘴。

且看這一隻小貓，抓了一條和自己一般大的魚，緊緊地抱着，被主人發現後竟然毫不示弱：抱着魚耍起了無賴。

還有這一隻，偷魚就偷背，不僅明目張膽，你看這小眼神，搞得跟誰欠你幾百萬似的：不該管的事別管……

愛吃不愛吃不清楚，但是心裏必須有魚。

這隻小貓崽，直接對着人家釣魚大哥的魚簍子下手了，叼不動還不捨得放棄：心有「魚」而力不足啊……

饞嘴看來是所有生物一輩子都逃不開的，早上還和朋友在説：現在年輕人每個月的大半的錢都是花在了嘴上，哈哈哈哈哈~

貓咪還有哪些「偷魚」的故事呢？是偷來了一段前程，還是偷成了一段笑料呢？一起來分享。

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】