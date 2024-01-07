愛貓在家中神秘失蹤　3天後接到電話：前幾天找你賣的舊沙發裏...

Hello，我是喵耳朵！一位鏟屎官小哥的貓走丟了怎麼都找不到，傷心找了3天後，突然收到短信：「你好，我前幾天找你買了舊沙發，裏面藏了一隻貓？！」



Part 01

事情是這樣的，加拿大一個鏟屎官馬特·盧馬比（Matt Lumabi）和三花貓馬利 （Marley）準備搬到温哥華的新家。

+ 2

馬特就準備趁着搬家，把家裏的舊沙發轉賣掉，很快他的沙發就被一位網友相中拍下了。馬特很開心，找人給沙發打包打包很快就發貨送給買沙發的網友了。

這時候馬特也發覺，怎麼感覺好久都沒見自家貓了呢？

他懷疑貓咪可能是躲在家中哪個角落睡覺，也可能趁着自己搬家的空檔，一個不注意跑了出去。

可是，馬特把家裏和周邊都找了好幾圈，愣是沒發現自家貓的影子。馬特還做了好幾張尋貓啓示發給鄰居們，以及網上。

馬特特別擔心貓咪的安危，他在網上發動態説自家貓3歲了，一直養在室內而且膽子很小，好怕擔心貓咪跑出去應激了再出什麼事。

甚至，還懸賞200刀尋找愛貓......

就這樣3天過去了！就在馬特找貓找到焦頭爛額、心灰意冷的時候......他收到了自己舊沙發買家的電話：「你好，前幾天你賣我的沙發裏頭竟然有隻貓哎！」

隨後，買舊沙發的網友給馬特發來貓咪照片之後，確認了照片中的貓，正是自己丟了3天的愛貓，原來是貓鑽進沙發被一起被送走了。

傻貓坐車被人拉走了，都不知道喵一聲的......估計也是被嚇壞了不敢動不敢出聲吧！

馬特最終駕車接回了自己的愛貓，馬特發文説，「剛見面時，發現貓咪嘴巴一直張着，不知道是驚喜還是害怕。但可以肯定的是牠這輩子都不想再出門了。」事後，馬特還帶着貓咪去做了身體檢查，結果也沒什麼大礙。

所以啊保險起見，鏟屎官們以後賣舊傢俱前建議要仔仔細細檢查一遍吶！

Part 02

還有一位小姐姐剛養了一隻小奶貓，每天都捧在手心親來親去！但是這天一早，小奶貓卻不見了，給小姐姐急得小珍珠落一地，然後就當她伸出手掏紙巾盒裏的紙巾時…...

居然掏到了找了半天都不見影的貓：好你個小壞貓！竟然躲在紙巾盒裏睡大覺！

小奶貓：啊？媽媽？發生了什麼？你哭了？哎呦，萬幸找到了，小珍珠也算沒白掉！

Part 03

還有去年一位鏟屎官@鹹菜的日記生活，他家貓藏身的地方更加離譜！！！

+ 2

他家的貓，掉化糞池了......

他一大早準備爬起來給貓放貓糧，平時都守着貓碗的貓怎麼沒見影呢？然後鏟屎官就開始在家翻箱倒櫃的找貓！

找着找着，突然聽到外邊傳來清脆的貓叫聲。鏟屎官隨着喵喵聲傳來的方向找過去，結果一路找到了化糞池！！

鏟屎官，心臟一緊，啊......這......不會吧......他跑回屋拿了手電筒顫顫巍巍打開糞坑深處一照：

自家貓咪正眨着鐳射眼，望着自己......

然後，就是一場不忍直視的救貓畫面：小哥本來想拿塊塑料袋裝着貓，防止粑粑弄髒院子。

結果剛掀開化糞池上邊的木板，滿腳粑粑的貓就跳了出來！「牠在家裏瘋狂亂跑，都是屎。」

抓住貓後，小哥強忍巨臭給牠徹底洗了個澡，並放話，「當時心裏面感覺很嫌棄，但看到牠呆萌的樣子，還是決定好好養着......」

哈哈哈哈哈哈哈，小哥不僅是鏟屎官，還託貓咪的福氣當了一次洗屎官呢！

你有你沒有找貓找不到，最後發現牠在某個旮旯藏着的經歷呢？

延伸閱讀：發現肚子超大浪貓以為牠懷孕了 獸醫說出震撼話：晚一點就沒命了

+ 12

‍‍

【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】