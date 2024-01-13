曬出23歲童顏仙氣貓照　各地貓奴朝聖送上最溫馨祝福：一起變長壽

一般來說貓咪的平均壽命約落在15歲左右，最近在國外有貓奴分享家中愛貓已滿23歲，換算成人類年紀已是破百歲的「貓瑞」，吸引眾多貓奴也前來沾沾喜氣。紛紛大讚貓咪看起來超童顏，若不說完全看不出來是隻老貓～



該名網友於微博發文表示，長毛白貓「大英雄」已經23歲了，接下來即將往24歲邁進，換算成人類年齡早已經超過百歲。如此長壽的貓咪興趣也相當特別，網友表示「大英雄」現在唯一的興趣就是打家裡的狗，除此之外沒有其他的興趣，讓不少飼主看了大開眼界。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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從一系列美照可以發現，「大英雄」是一隻充滿仙氣的長毛貓咪，擁有一雙美麗的藍色眼睛，炯炯有神的模樣完全看不出已經是一隻貓瑞。

有趣又令人感動的貼文吸引各地貓奴前來朝聖，留言釣出許多飼主幫自家貓皇蹭蹭喜氣。「今年16歲的大女孩們來接長壽啦」「17半的大女孩也過來湊個熱鬧」「18歲半的來蹭蹭」「真的很有精神，羨慕你了」。亦有飼主曬出在社區撿回來的「大英雄同款」，希望牠一樣也能變成長壽老奶奶。

另根據金氏世界紀錄（Guinness World Records）記載，美國一隻1967年8月3日出生的「奶油泡芙」（Creme Puff）是有紀錄以來最老的貓咪，足足活了38歲又3天，最終於2005年8月6日回到喵星。

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