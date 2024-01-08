見流浪貓靠近　激動下一腳把擋風玻璃踹碎了　秒遭網民無情嘲笑

近日，狸花貓再次出盡了風頭，第一個差點把人笑死。



Part 01

影片顯示，男子悠哉悠哉地翹着腳丫子在車上休息，結果狸花貓出現在了擋風玻璃前。

估計是狸花對這「性感」的紅襪子，起了興致，臉貼着玻璃準備靠近，結果……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

男子一激動，一腳丫子把擋風玻璃給踹碎了，哈哈哈哈哈！這一下估計給大哥整的哭笑不得，這玻璃壞了到底算誰的啊……

不過喵耳朵就好奇了：大哥你到底是激動，還是害怕呢？

Part 02

畢竟最近「狸花貓江湖追殺令」可是很火的哦，難道是對老哥你下手了嗎？

我們來一起看看這個事啊。

各位鏟屎官一定聽過當你的貓咪丟失了，可以讓附近的流浪貓來幫你尋找，畢竟人家是貓圈。

眾所周知，橘貓有人家的「橘域網」，自成一圈。

+ 5

三花貓擁有一羣「舔狗」，準確是一羣「舔貓」，估計只要發號施令，響應者一定無數。

可最近的主角狸花貓，直接讓網友大開眼界。

起因是一網友的美短丟了，反覆找不到之餘，想到可以通過「流浪貓找貓」，就找到了小區經常投餵的狸花貓。

一番喵耳朵也理解不了的交代，狸花貓似乎聽懂了，就帶着鏟屎官來到了一處灌木叢。

結果是，毛都沒有啊，鏟屎官一臉失望，估計在想：這種找貓方式，聽聽得了，我竟然真的信了，這不是病急亂投醫嘛。

還是自己來吧，鏟屎官又在小區尋找了起來，最後兜兜轉轉再次回到了那片灌木叢，然後……

然後，奇蹟發生了。竟然在灌木叢看到了自己家的美短，委屈巴巴，唯唯諾諾的蹲在那裏，大氣不敢出一聲。

再一瞅，原來是不遠處站着那隻狸花貓。美短見到鏟屎官，似乎是鬆了一口氣，彷彿獲救了一樣。

這時候鏟屎官開始腦補了，喵耳朵聽了直呼內行。

難道第一次狸花貓帶我來這裏，是為了詢問我：這個地方怎麼樣，等會找到美短，就在這裏揍一頓，你看如何？

半個小時過去了，看美短的樣子，估計是已經捱過揍了，老實了。所以美短看起來很害怕狸花，見到鏟屎官才欣喜了起來。

這個時候，網友上場：如果你讓狸花貓幫你找貓，那就等於發佈了江湖追殺令。或者如同網友所調侃的：你在這等着，要活的還是要死的~

不過還真不開玩笑，狸花貓給人或者給貓的壓迫感實在是太強了。

所以也有人説：逆子；逆子亂跑，跑出去讓狸花貓給揍一頓也好 ，以後就老實了，哈哈

網友還給出了簡化版：橘貓：我幫你問問~ 三花貓：您瞧好吧~ 狸花貓：都得死~

所以結合第一個男子的情況，喵耳朵也試着做除了腦補。

狸花貓對男子似乎在説：你老婆讓我來查你崗啦，我直接發佈了江湖追殺令，你怕不，啊哈哈哈~

不得不説，這真的很唬人哦，狸花一出必然是攪動風雲啊。

各位屏幕前的寶子們，你們怎麼看呢？一起來聊聊戰神狸花的故事。

就問問你，狸花重出江湖了，你害怕嗎？

延伸閱讀：家中有不規則神祕生物在扭動 粉紅鼻子超討喜 網民：我家也如此

+ 9

‍‍

【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】