常餵養流浪肥貓突然失蹤！卻找到「貓咪聲明」　網讚：天使在人間

這個世界還是充滿希望的。有網友發現家裡樓下常被投餵的流浪貓，從某天起就突然消失無蹤。仔細一看在附近發現多了一張紙條，才知道原來貓貓幸運被好心人收編。意外的完美結局讓網友看了相當感動。



該名網友日前發文表示，某天下樓的時候發現一件奇怪的事情，本來都會在附近出現的一隻浪浪突然消失，無論怎麼找都找不到。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

流浪肥貓突然消失！

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不過這時他卻在一旁發現有張字條，上頭寫著「您好，俺叫加油站，已被救助，感謝您的長期投餵，謝謝你好心人，喵～」，事後才明白原來是貓咪有了好歸宿，到了別人家裡展開新的貓生。

一系列貓咪被「擄走」的字條在網路上被瘋狂轉發，看得網友們熱淚盈眶，「暫時原諒這個世界5分鐘」「天使在人間偷偷愛著大家」「突然就看哭了」「新年也會有更多這樣的好消息」「謝謝好心人們」。

也有好心人表示自己把浪浪帶回家同樣貼了小告示，「就貼在平時人們餵牠的地方，不然平時餵牠的好心人找不到牠該多難過」。

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