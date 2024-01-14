狗狗吃什麼毛長得又快又好？適當的蛋白質能令毛髮改善讓牠更愛你

在給狗狗的飲食上，很多主人都是會準備營養價值非常高的食物給狗狗吃下。可能會達不到預期的效果反而會給寵物本身造成損害。有些主人拼命的想着狗狗吃什麼對毛好，卻沒考慮到對於這些食物狗狗的吸收率是多少。



其實要想讓自己的狗狗毛色看起來漂亮，一套合理的飲食是很重要的，不能喂太多的食物，現在市面上有很多的美毛產品，美毛粉就是其中一種，不過我們在選擇的時候，要選擇一些信譽好，價值高的，而且必須是以前顧客用了非常滿意的產品，這樣是不會對狗狗身體有害處。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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很多時候，不僅僅是要吃一些產品，一些基本的護理也是非常重要的，適當的修剪以及日常的護理都可以達到美毛的效果。

在狗狗三個月左右的時候，毛髮是最軟的，但是毛色不是最好的，過一段時間之後它會換毛的。有些主人認為何不給狗狗把毛髮剃光，這樣長出來的毛髮就很健康了。

其實不然，給狗狗剃毛會傷害到狗狗的毛孔，因此不要私自做主張給自己的狗狗剃毛。針對幼犬，建議以母乳為主要的營養來源，如果沒有母乳可以用寵物專用的羊奶粉替代，這樣才能從根本上改善狗狗的毛色。

家長們還可以餵給狗狗一些蛋白質含量豐富的東西，像蛋黃或者瘦肉類都可以。平時多為狗狗梳理毛髮，既可以促進狗狗血液循環，增加狗狗毛髮生長速度，還可以讓狗狗更加喜歡你哦。

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