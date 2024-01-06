替狗狗剪毛會令牠不開心嗎？如出現情緒可這樣做：或許自然才最美

狗狗美容逐漸成為了一種潮流，為狗狗做美容把牠們打扮的美美的，出去遛狗會非常吸引眼球。而且大多數主人就喜歡打扮狗狗，將狗狗看成自己的孩子。



不過狗狗的審美和人類是不同的，你覺得好看的造型，狗狗不一定會喜歡。經常會看到家長們發帖子說自己家狗子自從剪毛之後都不敢出門了，而且神情沮喪。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗剪毛後不開心

其實狗狗有情緒是很正常的一件事，就跟我們人類一樣，牠們也會高興和委屈，首先我們要知道的是剪毛這個概念是我們獨有的詞，而帶狗狗去剪毛就相當於給牠們強行的加上了這個概念，而牠們心中自然美才是最美的，牠們自己心裏對自己的認知就是剛開始的模樣，所以剪毛之後牠們可能就會讓牠們產生不適應的感覺，這也是狗剪毛後不開心的原因。

狗狗剪毛之後情緒不好跟牠們本身的性格可能也有着一定的關係，比如說牠們不喜歡被陌生人摸，不喜歡被陌生人觸碰，這樣的性格顯然是不適合剪毛的，我們都知道在狗狗剪毛的時候美容師是要觸摸牠們並且對牠們進行修剪的，所以狗狗的排斥心理就會讓牠的情緒變得暴躁，認為美容師是一種對自家有威脅的存在。

要避免狗狗在剪毛之後情緒發生變化最好的辦法就是我們在剪毛的時候掌握好力度，一般來說我們不能把牠們整個毛髮都剃掉，也沒有必要來改變牠的造型模樣，只需要適當的修剪一下就可以了，讓牠們看起來自然一些就好了，在給牠們剪毛之前也要先緩解一下牠們的情緒。

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