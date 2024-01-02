給狗狗洗澡的正確方法？除合適沐浴露和留意保暖　穩定情緒更重要

狗狗自身會分泌油脂來保護皮膚，如果不洗澡，油脂會大量堆積並與外界污物等黏在一起散發出難聞的味道。給狗狗洗澡可以預防細菌感染，增加毛髮代謝生長，同時還可以培養主人與狗狗之間的感情也能節省一筆開支。



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給狗狗洗澡的正確方法：安撫情緒、狗狗對於洗澡比較排斥，尤其是幼犬。這時候家長們不要強迫狗狗洗澡，應該在洗澡之前先幫狗狗按摩，並且準備好溫水。可以先和狗狗玩一會，等牠們放鬆之後再一點點加水進去。洗澡之前可以先用刷子將狗狗毛髮順一遍，避免毛髮纏在一起造成狗狗疼痛。

給狗狗洗澡的正確方法：水溫、狗狗體溫比人略高，家長們在試水的時候只要比手燙一點就可以了。洗的時候不要直接從腦袋開始，可以先從腿開始，讓狗狗慢慢適應加上適當的按摩，以後牠會愛上洗澡哦。

給狗狗洗澡的正確方法：沐浴露選擇寵物專用的、狗狗皮膚與人類皮膚酸鹼度不同，人的皮膚PH值呈酸性，狗狗皮膚PH值呈中性而且皮膚比較薄。如果用人的沐浴露會導致狗狗皮膚免疫力降低，很容易引發皮膚病。長期使用人的沐浴露會使狗狗毛髮粗糙、皮屑增多、容易被寄生蟲感染。

給狗狗洗澡的正確方法：保暖、給狗狗洗完澡後一定要及時吹乾，防止狗狗感冒。可以一邊吹乾一邊梳毛。要避開脆弱敏感的地方，像眼睛、鼻子之類的。

當然，洗完澡後給狗狗零食獎勵也很有必要哦，等到下次洗澡牠們會非常配合。

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