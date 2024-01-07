狗狗一直掉毛有何原因？除可能是皮膚病　還可能由這些問題所影響

狗狗掉毛可以說是寵物主飼養狗狗過程中最頭疼的一個問題了，特別是在換季的時候，狗狗掉毛最嚴重，面對滿屋子的狗毛，寵物主清理起來可謂是苦不堪言啊，但這是狗狗正常的生理現象，沒有什麼解決辦法。



那如果在其他時期，狗狗一直掉毛，寵物主就需要重視了，因為這可能是護理不當造成的，下面就和小編來看看導致狗狗一直掉毛的原因都有哪些吧。

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狗狗一直掉毛的原因一

狗狗患上皮膚病所致，有的主人平時的護理方式有問題，導致狗狗患上皮膚病，也是會出現掉毛的情況發生的。這是由於狗狗感染寄生蟲皮膚病後，皮膚會十分瘙癢，狗狗會因為劇癢而用爪子和牙齒去抓，從而引起掉毛的現象。

狗狗一直掉毛的原因二

洗浴太過於頻繁所致，太頻繁的給狗狗洗澡，這會對它的毛髮和皮膚造成一定的傷害，久而久之，會出現皮膚乾燥、皮膚瘙癢、掉毛等現象。對此，建議主人平時給狗狗洗澡時，一定要注意合理性，一個月給它洗2~3次就夠了，不用天天給它洗。還有，在洗浴的過程中，給狗狗使用的沐浴露，應使用寵物專用的沐浴露，不要隨意的使用人用的沐浴露來給狗狗洗澡。

狗狗一直掉毛的原因三

狗狗營養跟不上所致狗狗的飲食結構單一，是很容易造成營養不均衡的。如果狗狗毛髮所需的營養不足，就會造成掉毛的現象。對此，主人就要改變以往的餵食方式了，除了餵食狗糧外，主人可以豐富狗狗的飲食結構，適當的給狗狗補充一些營養。建議主人在狗糧中添加一些汪想卵磷脂之類的寵物營養品，同時再搭配一些雞胸肉絲，牛肉粒，蛋黃，蝦等蛋白質豐富的食物給狗狗餵食。

以上就是主人狗狗一直掉毛的原因，如果狗狗身上有跳蚤或者是蟎蟲類的寄生蟲皮膚病，那麼也會導致掉毛的，寵物主可以用使用一些體外驅蟲用品進行驅蟲。

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