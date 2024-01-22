萬千寵愛在一身　牠拒絕自己吃飯宛如小皇帝　汪：還不快服侍朕

國外有名飼主近日在網路上分享了一段有趣影片，內容記錄下家中愛犬是個被寵壞的「小少爺」，習慣家人們用湯匙親自將食物送到嘴邊的牠，吃飯時宛如皇帝般從容，也早已無法自己吃飯，可愛的畫面讓許多狗奴網友看了都直呼「我也願意這樣服侍！」



從YouTube頻道「Storyful Viral」上傳的影片中可以看到，這隻被命名為「布魯」（Blue）的7歲狗狗緩緩張嘴吃掉主人用湯匙送到嘴邊的飼料，一邊細嚼慢嚥一邊悠哉的看向碗裡的食物，神情看起來相當幸福自在。飼主「伊莉莎白」（Victoria Elizabeth）表示，當時是自己的妹妹親自餵食，而被寵壞的布魯早已習慣被家人捧在手心上，不願意自己吃飯進食，讓主人看了無奈又好笑。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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影片被分享到網路上後，吸引許多網友湧入留言直呼「狗狗是世界上最棒的存在，我願意每天餵我家狗狗」、「這太搞笑了，好像經典電影畫面」、「我家鬥牛犬也是被寵壞了，都不肯自己吃飯」、「所有狗狗都是最棒的狗狗」、「當有第二隻狗狗時，一切都會變得不一樣了⋯⋯」、「一定是主人捨不得餓狗狗」、「這隻狗狗好胖呀。」

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