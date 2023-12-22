離世2個月的狗狗卻出現在主人的婚禮現場　好閨密這樣做令她哭了

大家好，我是小軟柿子。

總有人説，養寵物就彷彿親手埋下了一顆悲傷的種子，我們遲早要接受離別帶來的痛苦。



國外一小姐姐和愛犬互相陪伴了12年的時間，可惜，在她結婚前2個月，狗狗因病離開了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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她非常難過，因為12年間狗狗從未缺席她人生中的所有重要時刻，這一切卻是來不及了。

可沒想到，閨蜜知道這件事後給她準備了一份特別的聖誕禮物。

只見離世的愛犬出現在她的婚禮照片中，狗子露出一臉燦爛的微笑，似乎也在向主人送出祝福。

小姐姐淚流滿面，多虧了閨蜜，她的遺憾終於得以圓滿。

後來，她把這張照片拿給了新養的小狗看：「牠是姐姐，是一隻非常棒的小狗，現在已經是小天使了！」

狗子好似聽懂了一樣，深深地凝視着照片，然後湊上去舔了舔照片……

就像，完成了某種神聖的交接模式一般：「放心吧姐姐，以後我來守護主人。」

或許，去世的狗狗真來到了小姐姐的結婚現場，不過是以另外一種方式罷了。

很多時候，現代科技都在以另外一種方式，給予我們心理安慰。

雖然時間不會停下腳步，我們也無法阻止「生老病死」得自然規律。但是我們可以儘量過好現在的每時每刻，擁有當下的快樂。

不論是對於人類還是狗狗，都是如此……

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