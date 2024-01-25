要不要給狗狗穿衣服呢？毛易打結很苦惱　防止感冒生病是首要考慮

要不要給狗狗穿衣服這個問題一直都被網友們討論。有些網友說給狗穿衣服，不是多此一舉嗎。還有的網友說我家狗怕冷或者我就喜歡把狗狗打扮美美的。到底要不要給狗狗穿衣服呢？波奇小編就為您解答一下。



小編認為，給狗狗穿衣服沒有錯，但要從不同的角度上來分析優缺點，而且還要考慮給狗狗穿衣服，應該怎麼個穿法。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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狗狗穿衣服的優點

1. 防寒保溫

對於小型犬，以及未成年或年邁的狗狗天冷時外出需要加衣。以防止狗狗感冒生病。

2. 保護體表

出去玩的時候有的時候可以給狗狗穿衣服。特別是帶狗狗爬山的時候，穿上衣服可以避免狗狗的身上帶回來太多的植物的種子，也可以防止狗蝨子。

3. 體表保潔

狗狗是不需要常常洗澡，經常洗澡可能引起它們皮膚問題。所以給狗狗穿衣服可以讓它們保持長時間的保持清潔，也減少了寵物主的負擔。

狗狗穿衣服的缺點

1. 引起皮膚病

如果給短毛狗狗穿衣服，很可能因為布料直接在皮膚上摩擦，容易造成狗狗皮膚病、過敏等情況，這可能是狗狗本身皮膚較敏感的問題，也可能是衣服不合適造成的。

2. 降低恆溫能力

狗狗自身的恆溫能力，會隨着季節、溫度的變化會自動調整身體，但長期給狗狗穿衣服可能會讓它們無法調節恆溫能力，使抵抗力下降，若時間久了，更可能引發疾病。

3. 狗毛打結

長毛的狗狗穿衣服會因為衣服把毛壓住，加上不斷的動作摩擦，狗狗的毛就很容易形成毛球，如果寵物主沒有經常幫狗狗梳毛就會造成毛髮打結。

對於給狗狗穿衣服這個問題爭議，我們要根據狗狗自身決定，沒必要去糾結，因為都是以狗狗健康這個目的點出發的。

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