怎麼給狗狗剪指甲？給狗剪指甲怎麼看血線？借用手機的這功能便可

怎麼給狗剪指甲？給狗剪指甲怎麼看血線？狗狗指甲過長會影響走路、走姿等等。指甲太長刺進腳掌會很痛哦，並且容易刮花地板，在和人互動時也容易抓傷主人。



為狗狗修建指甲是非常必要的，但因為狗狗指甲和人類指甲形狀不一樣，不可以用人修建指甲的指甲刀哦。家長們可以購買狗狗準用指甲刀，避免傷到狗狗。

其實給寵物修建趾甲的方法都是一樣的，我們只要掌握了每個動物都可以輕鬆應對哦。無論是金毛(詳情介紹)、泰迪等等。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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首先我們要分清楚寵物趾甲有白色紅色黑色這三種顏色。其中白色趾甲是修建是比較簡單的，我們可以看到一條分界線。類似於人類的指甲一樣。我們只需要把靠近這條邊線(血線)2毫米的時候，垂直減掉就好。然後在把趾甲邊邊打磨圓潤。

下面我們來看看紅色趾甲如何修建。紅色趾甲我們是需要用過手機電筒才能看到的，肉眼直接看不到。我們可以藉助手電光用一側照過來，就可以看到血線的位置。然後在按照前面的方法進行修剪就可以了。

修建黑色趾甲是三種趾甲最難修剪的。對於很多剛剛才入美容師行業的學員來說，不小心就容易剪出血的。所以我們更要特別小心。在修剪黑指甲的時候，我們先要了解到血線橫切面的形狀。不要太過於著急想著一下就剪掉，慢慢的垂直剪下來，等靠近白色的點就修建完成了。因為這個白色的點才是血線的位置所在。

以上介紹了怎麼給狗剪指甲，家長們還可以在為狗狗剪好指甲後喂些零食獎勵狗狗，下次它們會更配合哦。

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