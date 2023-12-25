怎麼給狗狗剪指甲？給狗剪指甲怎麼看血線？借用手機的這功能便可
撰文：波奇網
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怎麼給狗剪指甲？給狗剪指甲怎麼看血線？狗狗指甲過長會影響走路、走姿等等。指甲太長刺進腳掌會很痛哦，並且容易刮花地板，在和人互動時也容易抓傷主人。
為狗狗修建指甲是非常必要的，但因為狗狗指甲和人類指甲形狀不一樣，不可以用人修建指甲的指甲刀哦。家長們可以購買狗狗準用指甲刀，避免傷到狗狗。
其實給寵物修建趾甲的方法都是一樣的，我們只要掌握了每個動物都可以輕鬆應對哦。無論是金毛(詳情介紹)、泰迪等等。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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首先我們要分清楚寵物趾甲有白色紅色黑色這三種顏色。其中白色趾甲是修建是比較簡單的，我們可以看到一條分界線。類似於人類的指甲一樣。我們只需要把靠近這條邊線(血線)2毫米的時候，垂直減掉就好。然後在把趾甲邊邊打磨圓潤。
下面我們來看看紅色趾甲如何修建。紅色趾甲我們是需要用過手機電筒才能看到的，肉眼直接看不到。我們可以藉助手電光用一側照過來，就可以看到血線的位置。然後在按照前面的方法進行修剪就可以了。
修建黑色趾甲是三種趾甲最難修剪的。對於很多剛剛才入美容師行業的學員來說，不小心就容易剪出血的。所以我們更要特別小心。在修剪黑指甲的時候，我們先要了解到血線橫切面的形狀。不要太過於著急想著一下就剪掉，慢慢的垂直剪下來，等靠近白色的點就修建完成了。因為這個白色的點才是血線的位置所在。
以上介紹了怎麼給狗剪指甲，家長們還可以在為狗狗剪好指甲後喂些零食獎勵狗狗，下次它們會更配合哦。
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如何訓練狗狗坐下？這個技巧一定要學起來 給予獎勵要把握這時機想好好訓練狗狗應用哪些方法？除獎勵法外 訓練手勢統一也很重要暖男救了一隻皮包骨狗狗 半年後牠已脫胎換骨 網民：太過幸福了領養鬥牛犬2年後 收容所指有隻狗跟牠很似 寵主揭牠倆驚人秘密狗狗連續3天被塗得滿身紅油 但尾巴仍透露著：牠還相信人類收容所有隻不受歡迎狗狗？義工超誠實評語這樣形容牠：是個大壞蛋媽媽難得打電話來叮囑3件事 女兒聽完心傷透：狗狗才是親生吧
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