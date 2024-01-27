柴犬只有148大卡熱量？網民分享有趣經歷 汪星人被判定為這食物
撰文：狗與愛的世界
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不久前，網友@chachamarock 分享了一件超級搞笑的事情。
這天，他在使用偵測卡路里的APP時，意外發現鏡頭裏的柴犬竟然也被當成了食物。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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只見桌上明明只擺着兩道菜，結果柴犬卻被自動識別為了「第三道菜」。
而照片中的柴柴表情也是相當無語，自己好好的變成了「6片吐司」，就連熱量也高達了148大卡哈哈哈！
照片發出後，大家也是紛紛評論：「哥基PP才是吐司！」、「熱量挺高的啊？」、「難怪這麼惹人喜愛，原來就是會走會跑的麪包哈哈哈！」
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