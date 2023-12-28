披著狗皮的貓？柴犬竟然折手手　瞬移到碗前等開飯：本汪等不及了

柴柴就是披著狗皮的貓？加拿大一名網友飼養了一隻9歲的柴柴「咪咪」（ミミ），飼主表示咪咪平常是不會等放飯的，然而某天他卻觀察到柴柴躲在遠方默默觀察，像貓咪折手手一樣偷偷靠到碗邊，模樣讓網友直呼超可愛。



推主（@shiba3mi3）分享最近有一天在廚房準備咪咪的美食，以前沒有等飯習慣的咪咪卻突然躲在走廊角落觀察，用一種像極了貓咪折手手「香箱座」的姿勢靜靜趴著。不久後當主人再度轉頭看，發現咪咪早已默默地接近，用複製貼上的姿勢彷彿在等著開飯的時刻。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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原PO表示想不到咪咪用同樣的姿勢靠近讓他笑翻，他也補充說明當食物放好之後，咪咪不再是默默等待，而是興奮的站了起來開吃，前後反差相當明顯。

柴柴一系列有趣的「路徑圖」吸引許多網友留言，「同樣的姿勢就像裝飾品」、「沒想到卻已經越來越近了」、「本汪等不及了」、「只是一條麵包」、「臉下的手也很可愛！」

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