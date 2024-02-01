流浪小貓爬7層樓梯　蹲守門外3天求包養　最終會有溫暖結局？

一隻流浪貓為了有家能有多努力呢？



鏟屎官@橙仔仔在小紅書分享了她的第三隻貓咪來家裏的故事，曲折但結局很溫暖。

一年前的一個晚上，聽到外邊有貓叫聲，一開門發現有一隻巴掌大的小貓，不知道小貓為什麼在這裏，也不知道巴掌大的他是怎麼爬到7樓的。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

原本鏟屎官家裏已經有兩隻貓了，對於是否養第三隻貓內心有點小糾結。

糾結了兩個晚上，第三天發現小貓依然瑟瑟發抖地蹲在門口。鏟屎官再也不糾結了，當即決定收下第三隻貓。

家門打開了，快進來吧！進了家裏的門，從此就走上喵生巔峯，過上幸福的生活。

貓咪滿臉都寫着「幸福」兩個字。

吃香喝辣，吃嘛嘛香，再也不擔心餓肚子了。也不用到處東躲西藏，不再害怕壞人，不再擔心颳風下雨。

Part 02

如果知道敲開了眼前的這道門，就等於敲開了幸福喵生的大門，應該所有貓咪都會努力吧。

另一隻小橘也通過自己的努力，過上了幸福的喵生。

鏟屎官發現兩隻流浪小橘時，其中一隻小橘身體狀態很差。如果沒有人照顧，可能很難活下去。

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小貓骨瘦如柴，身上很髒，眼睛也很難睜開。稱一稱體重，只有112克。

到家第一件事，先喂小貓吃飽肚子。這麼小的貓貓，還是喝奶的年紀，鏟屎官就用注射器針筒一筒一筒開始餵奶。

吃飽喝足，再幫小貓清潔身體。用小刷子幫小貓刷毛，小貓很享受，可能就像媽媽幫忙舔毛一樣舒服吧。

有了鏟屎官的照顧，小貓自己也很爭氣，每天把肚子吃得飽飽的，然後呼呼大睡。不多久，小貓開始大變樣。

從剛開始的可憐小貓，變成了一隻健康、乾淨的可愛小貓。誰看了敢説不可愛？

還學會了自拍？（沒有）來欣賞小貓的可愛自拍照~

兩隻小貓長得好像呀，再也沒有當初那種骨瘦如柴的模樣了。

看着一隻可憐的小貓有了家，在鏟屎官精心的照顧下，長成了幸福的樣子，這種感覺真好。

這一刻，感覺世界還是那麼美好，心也一點點在融化。

想當初湯圓被我從外邊帶回家時，她也還是一隻未成年小貓，如今都6歲了。她不喜歡被人抱，性格也從原來的謙卑到現在的肆無忌憚，時不時就被她撓兩爪，但從來不後悔帶她回家。

（擼貓教授提供）

希望每一隻流浪貓都能幸運地找到自己的家，也希望大家想養貓的時候，不妨考慮一下流浪貓，流浪的貓貓也一樣很可愛！

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【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】