貓咪坐火車時從籠裏逃出　卻遭車長丟出車外活活凍死　網民爆怒了

俄羅斯國營的俄羅斯鐵路（RZhD）日前出面向一隻寵物貓的主人道歉，因為這隻貓被列車長從火車上扔到雪地裡而活活凍死。



根據《BBC》報導，本月11日時，一隻名為推克斯（Twix）的貓和主人一起搭火車，沒想到推克斯在途中從外出籠裡跑了出來，在車廂中走來走去。有乘客發現牠，通報了列車長，而該名列車長事後表示當時她誤以為推克斯是流浪貓，因此便把牠丟出車外，推克斯就這樣掉進莫斯科東部基洛夫的雪地裡，當時俄羅斯正遭受寒流襲擊，而基洛夫的氣溫只有-30℃。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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事件曝光後，數百名志工開始搜索基洛夫火車站附近地區，希望能找回推克斯，但最終還是發現了牠的屍體。獸醫初步檢查判定推克斯是死於內出血和失溫，有報導稱推克斯身上還有動物咬過的傷口。

氣憤的主人告訴媒體，他們會透過法律手段來追究此事，據悉他們不但報警，還向檢察官和總統辦公室陳情，也有超過7萬人連署，要求當局對這位女列車長展開刑事調查，但已被拒絕；另外還有一份超過20萬人簽署的請願書要求RZhD解僱這名列車長。事件也在社群上延燒，數千名網友都密切關注事件的發展。

眼見大眾怒火越燒越旺，RZhD在20日公開表示，公司已打算進行改革，日後若在列車上發現任何動物，將會妥善收容，並交由動物保護組織，禁止員工將動物扔出車外。

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