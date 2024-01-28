世界最肥的貓咪　在萬人監督下被迫減肥　一年後成果如何？

作為全網最胖的網紅貓之一，這隻名叫Patches的小貓，體重快趕上三隻貓加起來那麼重了，而在經歷了近一年的減肥鍛鍊後，到底瘦下來了沒有？



牠的體重在去年4月份的時候是接近38斤，而到了前幾天，已經成功瘦到了25斤。雖然看着還是很大一隻，但確實算是瘦身成功了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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小貓Patches的傳奇故事開始於去年年初，當時體重超過18公斤的牠被主人放棄撫養，因為已經胖到不知道該怎麼養了。而動物保護中心在接手後也有點頭疼，都不知道讓牠住哪好，畢竟標準的貓窩牠是完全塞不進去的。給自己舔毛都費勁，腦袋湊到前爪都要努力一會兒。

不過幸運的是，經過診斷，大家發現牠只是胖，健康方面倒是沒有大問題。後來動物保護中心在網上發布領養消息，希望能幫牠找到一個新主人並且幫牠減肥，這一操作也讓這隻貓火爆全網，很多人都想要成為牠的主人，給牠一個新的家。[愛心]

於是牠就來到了新主人Kay Ford的家中，這位新主人幫忙找獸醫，定製飲食與健身計劃，然後逐步減肥。並且開啟了自己的社交媒體賬號Patches』Journey，記錄減肥進展。

令網友高興的是，Patches確實瘦了，而且更活潑了，甚至牠展示了一下「輕功」跳上桌子都能上新聞，也希望今年牠能變得更健康吧。

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