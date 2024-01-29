貓咪將海帶絲叼到床上送大禮　你家主子曾送上什麼印象難忘禮物？

你們説貓貓會有錯嗎？當然沒有錯啦，錯的都是別人。



哈哈哈，最近小紅書鏟屎官@芝士很忙説她的貓貓把海帶絲叼牀上來了，而貓一臉無辜，完全沒覺得自己有錯的樣子。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

要知道，這個海帶絲是鏟屎官提前泡在水裏，準備涼拌着吃的。這下還沒泡好，就被貓一團叼到牀上。

牀單、被套還是剛洗過換上的，啊啊啊，誰看了當時那一秒能不崩潰呀。但不管怎麼説，貓咪是真喜歡海帶絲。

作為清湯大老爺的網友們開始分析，這到底是誰的錯？

首先，肯定是海帶絲的錯，是海帶絲自己跑到牀上來，而貓咪為了追捕海帶絲才同時出現在牀上，海帶絲壞。

其次，是鏟屎官的錯。從另一個角度講，這是貓貓送給麻麻的禮物啊，麻麻竟然不領情，人壞。

最後，貓好！

對呀，貓咪哪裏會有錯呢，不過是想給鏟屎官送個禮物罷了。

話説在送禮物這一塊，貓貓們一直很上心。擔心鏟屎官吃不飽的貓貓們，優先選擇給鏟屎官送食物。

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一隻貓貓在院子裏玩，正待在鏟屎官精心搭的貓貓房裏，老鼠不知怎麼回事，自己就闖進來。貓貓馬上抓住老鼠，在攝像頭前表示要送給鏟屎官。

快快快，鏟屎的，快來吃飯啦！

送鏟屎官一隻大飛蛾，沒費吹灰之力，飛蛾自己飛進來的。怕鏟屎的飯量大，爬進家裏的兩隻小蟲，全都送給鏟屎官。

早上還沒起牀，貓咪就從陽台抓了一隻知了進來。貓：鏟屎的，快起牀，我給你抓到早餐了！

在陽台抓到知了，鏟屎官卻不開門，貓貓生氣。快開門，這是送給你的！

抓不到真的老鼠怎麼辦？抓個玩具老鼠送給鏟屎官。

有個性的貓貓們並不僅僅給鏟屎官送食物，而是主打一個隨性，喜歡什麼就送什麼。

這個禮物是個燙手山芋，不敢收下，也不敢還回去。「馴鹿」貓貓送禮物來了，快收下。

禮物有點大，鏟屎的，快來幫忙一起拿。送新鮮的樹葉，雖然不能吃，但作為裝飾品非常漂亮。

送樹葉我能理解，送一嘴草是什麼意思？

最後來感受一下一位鏟屎官收到的「大禮」，一份從天而降的禮物，鏟屎官當時感動得快哭了。

而送禮的就是這隻貓，貓貓不想多説什麼，只要鏟屎官喜歡就好。

老實説，最後這一份「大禮」真讓人崩潰。你們收到過類似的「大禮」嗎？

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