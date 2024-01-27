橘貓社死現場照曝光 多手亂碰火災感應器結果被繩子纏住：來救朕
撰文：聯合新聞網
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日本有名飼主家中飼養了一隻橘貓，調皮的貓咪經常因為逗弄天花板上的火災感應器繩子而把自己的手手困住，總是露出「眼神死」神情的牠也在網路上擄獲不少貓奴網友的心。而這隻貪玩的貓咪其實有著令人不捨的過往，被領養後重獲新生的牠則是正在充滿愛的環境下長大。
從推特用戶@Nodadadadada00上傳的照片中可以看到，橘貓「貓郎」（Nekoro）跑到高處伸出右手拉住房間天花板上的火災感應器拉繩，並一臉挑釁的望向鏡頭，銳利眼神彷彿在説「你還能拿朕怎麼樣？」飼主表示，其實貓郎當時是因為貪玩害自己的手手被繩子纏住，憤怒的眼神其實是在惱怒自己的出糗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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今年7歲的貓郎平時在家裡與其他家人相處融洽，生活幸福的牠其實有著一段悲慘過去。當年在街頭流浪的貓郎是在一場滂沱大雨中被飼主的妹妹發現，當時牠獨自坐在路上守著死去的手足，悲傷模樣讓人看了於心不忍，因此飼主妹妹決定將牠帶回家，「力排眾議」堅持要收養貓郎，才讓貓郎有機會能夠有「重獲貓生」的機會。
搞笑畫面被分享到網路上後，累積超過520萬次觀看次數，吸引大批網友湧入留言直呼「氣到飛機耳好可愛哈哈哈」、「好有故事性的畫面」、「哈哈哈哈這是慣犯」、「現行犯逮補啦」、「果然有橘貓基因」、「太可愛啦哈哈哈」、「以後一定要幸福哦」、「哪有貓咪能抵抗繩子的魅力呢？」
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