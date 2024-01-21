5隻小奶貓遭人惡意封進紙箱並放置路軌上　他救起揭貓咪不幸身世

美國一名年輕人上個月在鐵軌發現一個被膠帶密封的紙箱，憂心之餘立刻衝去搬開障礙物，打開卻發現裡面有著5隻剛出生不久的小奶貓。儘管這群幼貓幸運躲過死劫，但後續寄養家庭發現其中4隻全都是患有小腦發育不良（Cerebellar Hypoplasia,CH）的「搖擺貓」（Wobbly Kittens），期盼有經驗的家庭能夠收編照顧。



根據《The Dodo》報導，動物救援組織「StrayHaven」近日在臉書發文，去年12月有民眾在肯塔基州（Kentucky）一段火車鐵軌發現了被膠帶封住的紙箱，一看驚覺裡面竟然有5條小生命（Chunky Monkey、Rocky Road、Cherry Garcia、Sherbet、Pistachio）。小貓咪被發現時目測僅約5到6周大，後續被送往「StrayHaven」的寄養家庭著手照顧。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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然而小貓的命運並非從此一帆風順，寄養家庭很快發現其中多數貓咪姿態看起來都相當不對勁，後續證實除了「Chunky Monkey」以外的4隻貓咪皆是小腦發育不良，很可能餘生都注定當一隻搖擺貓。

該組織表示，隨著小貓咪逐漸長大，他們已經學會使用貓砂盆，可以和正常的小貓一樣吃喝玩樂。等到年紀再大一點，希望能讓貓咪們進到擁有照顧搖擺貓相關經驗的家庭，期盼能更順利的讓這群大難不死貓咪重啟貓生。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】