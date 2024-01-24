日本十大人氣貓島你都知道嗎？感受貓咪與寧靜海島風　貓奴必去！

有貓有海，就是最療癒的風景。日本超人氣貓島，貓奴們一生一定要去一次！



讓人一秒融化的可愛貓島！

如果有機會到日本旅遊，你會想去哪裡呢？除了東京、大阪、京都等大城市，別具風情的小海島近年也成為熱門的日本旅遊勝地。在一個個各具特色的小島中，充滿可愛喵星人的「貓島」更是大家趨之若鶩的人氣景點。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

在日本，有許多被稱為「貓島」的島嶼，除了擁有絕美的海島風光，隨處可見的可愛貓咪們也讓人一秒融化。在日本的眾多貓島之中，哪些島嶼有著最高的討論度呢？

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出網路聲量最高的十大日本貓島，一起來看看貓與海組成的寧靜風景，感受漫步島上的歲月靜好吧！

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NO. 10 福岡市 志賀島

福岡市西北方的志賀島為位於博多灣內的陸連島，透過細長沙洲上的「海中之道」與九洲本土相連，是少數不用搭船就能夠抵達的貓島。

志賀島也是熱門的單車兜風勝地，不只當地人喜歡騎腳踏車在此散心，單車環島也是非常推薦的旅遊方式。

承載著歷史的志賀島上有著許多古蹟，像是志賀海神社、蒙古塚、萬葉歌碑等等，除此之外也能夠體驗浮潛、沖浪。走在志賀島上的民宅巷弄間，隨處都可以看見可愛的貓咪們，有些還會大剌剌地躺在路中間曬太陽，暖洋洋的畫面十分療癒，「非常幽靜的小地方」、「可以感受到日本海島村莊的幽靜與靜謐」。

NO. 9 靜岡縣 初島

初島位於東京近郊的靜岡縣熱海市，為伊豆半島東方相模灘裡的一座小島，從熱海港乘渡輪至初島只需要30分鐘，交通方便、有著絕美風光的小海島被稱為離日本首都圈最近的離島，同時也是輕旅行勝地。

歷史悠久的初島，據傳自繩文時代（約西元15,000年至2,300年前）便有人居住，目前島上人口約兩百人，更有大量的貓咪居住於此。這些貓被稱為「島貓」，政府與島民共同進行島上流浪貓的管理，同時與生態志工合作照顧。

島上除了設置貓公廁外也替貓咪們進行絕育手術，讓流浪貓不會繼續大量繁殖，避免破壞原先的生態。透過三方努力，積極在動物保護與生態保育間取得平衡。

NO. 8 香川縣 男木島

位於日本瀨戶內海中的男木島，是非常知名的觀光島嶼，從高松市搭乘渡輪約40分鐘即可抵達。

身為「雄島」的男木島和臨近的「雌島」女木島並稱為「雌雄島」，是瀨戶內海的人氣跳島景點，在每三年一次的「瀨戶內海藝術祭」時總是吸引許多遊客。

人口數不到兩百人的男木島，島上面積僅有1.34平方公里，同時也是日本知名的貓島之一。島上的貓咪數量比人類還多，遠離塵囂的小小海島上幾乎每個角落都可以遇見可愛的小貓，島民們的也都和貓咪建立起深厚的情誼。寧靜的藍天和海洋，和暖的光線加上柔軟的貓，構成溫柔的日常風景，「可愛的貓貓島」、「必須放入旅遊清單」。

NO. 7 愛媛縣 青島

愛媛縣大洲市的青島同樣位於瀨戶內海中，面積僅有東京巨蛋大小的青島過去最多曾有八百多人居住，小小的島上目前只剩下十幾名居民，卻有一百多隻貓咪，讓這座「貓口」為人口十倍的小海島被稱作「貓之天國」，一到島上就可以看見成群的貓咪們。

雖然因為充滿貓咪而爆紅，不過青島的居民們並沒有打算透過貓咪來發展觀光，依舊維持著淳樸的小漁村生活，島上沒有任何車輛通行，也沒有餐廳、商店、販賣機，依然維持著早上及下午一天僅兩班的船班。

旅客若想前往靑島，需要特別留意不要打擾當地居民。雖然和其他觀光景點比起來較為不便，但也保留了最日常寧靜的貓咪風景。

NO. 6 宮城縣 田代島

位於宮城縣的田代島是日本知名的貓咪景點，在日本國家旅遊局的官方網站上也直接被標示為「貓島」。

田代島曾為桑蠶生產中心，為了避免老鼠啃食桑蠶，島民們悉心照顧島上的野貓，之後貓咪的數量倍增，成為一座隨處可見貓影的貓島。

除了大量的貓咪之外，島上甚至還有為貓而建的「貓神社」，據傳是漁民們為了紀念一隻過世的小貓而建。除了貓神社外，島上不論是街道、店舖，處處都有著貓咪生活的痕跡，也會販售貓咪相關的紀念品。在這裡可以體驗到依傍著鈷藍色海景、完全被貓咪包圍的時光，去過的網友全被治癒，「毛寶聖地」、「一路上巧遇各種路倒貓、一邊欣賞沿岸風景」。

NO. 5 福岡縣 相島

位於九洲福岡縣的相島，曾被CNN評選為「世界六大貓島」之一，是國際知名的日本貓島。從新宮漁港乘船，二十分鐘左右就能夠抵達相島，交通非常方便，吸引許多貓奴前往朝聖。

除了滿滿的貓咪外，島上也有國定古蹟「相島積石塚群」、神社、鼻栗瀨等景點。漫步相島，沿途的自然景觀和歷史遺跡讓人沉浸在歲月的靜謐氛圍中，遍布島上的貓咪們十分親人，不管是海岸邊還是巷弄裡都能看見可愛貓影。

看著貓咪在堤防上散步的畫面，襯著湛藍的海水和澄澈的天空，一切寧靜而美好，有釣客會直接將釣上來的魚餵給小貓們，「貓咪等待魚兒上鉤的畫面挺有趣的」、「貓咪大多相當親人」。

NO. 4 沖繩縣 奧武島

位於沖繩縣南城市的奧武島被稱作「沖繩貓島」，和沖繩本島以一座橋相連，不需搭船就能抵達。

小小的島大約徒步兩個小時就可以逛完，悠閒的小漁村風光再加上漫步街巷時不時出現的貓咪們，讓人感到舒服而且放鬆，是非常愜意的半日遊景點。

除了超級療癒的貓咪們，島上知名的沖繩天婦羅也是不可錯過的美食。中本鮮魚天婦羅、大城天婦羅都是當地的人氣名店，銅板價就可以吃到現炸、熱呼呼的美味天婦羅，大城天婦羅的店門外更是有一群可愛的貓咪常駐，一邊吃著美味的天婦羅一邊擼貓，絕對是最適合貓奴的行程，「門口就有一堆可愛的小貓咪陪客人，真的是標準的招財貓無誤」。

NO. 3 香川縣 豐島

位於香川縣的豐島，是大家在瀨戶內海跳島旅行時必訪的人氣海島之一。每三年一度的「瀨戶內海藝術祭」，豐島尤其是重點島嶼，島上許多景點都和藝術相關，其中由展現出「無」之意境的「豐島美術館」，就是必訪的特色建築。充滿文藝氣息之餘，時不時出現的貓咪更是為這座島大大加分。

在豐島上的家浦港周遭，可以遇見許多慵懶的島貓，貓咪們在港口懶洋洋曬太陽的模樣，讓人看了也忍不住瞇起眼睛，想跟著貓咪們一起享受舒服的陽光。

島上悠慢的氛圍就像軟綿綿的貓毛，撫平生活中的所有焦慮，「推薦豐島港邊的貓」、「可以在家浦港附近遇見可愛的島貓們」。

NO. 2 沖繩縣 竹富島

位於石垣島西南方的竹富島，從石垣島搭乘高速船只需要十分鐘就可抵達。保留著沖繩傳統文化風貌的竹富島上，有著懷舊的紅瓦屋古厝村落，自1987年開始被日本政府列為國家重要傳統建築物群保存地區。除此之外，位於西南邊的星砂海灘，也是必訪的人氣景點之一。

在這座人口約莫三百五十人的小島上，隨處可以看見毛茸茸的貓咪蹤影，自星野虹夕諾雅進駐後，也吸引到更多遊客，讓越來越多人發現這個寶藏貓島。

在海邊有許多貓咪們踏著軟軟的沙灘悠哉漫步，澄淨的海水和藍天，隨手一拍都是柔和的風景，日本甚至有攝影師出版了竹富島貓咪寫真集，「島上隨處可見悠閒的貓咪」、「海灘上的貓咪不怕人」。

NO. 1 神奈川縣 江之島

位於神奈川縣的江之島，是日本知名的東京近郊景點之一，除了海島風景和美味的海鮮之外，人氣動漫《灌籃高手》中的平交道口場景「鐮倉高校前站」也位在江之島上。

這裡最棒的特色，就是有著海街懷舊氛圍的「江之電」（江之島電鐵），富有滿滿情懷的沿線景點，讓江之島成為超熱門的觀光勝地。

除了豐富的景點外，江之島其實也有「貓島」的稱號，島上居民甚至還成立了「貓咪照護隊」，募集資金作為醫療、結紮、飼料等費用。得到妥善照護的貓咪們常常在街道上恣意漫步，不管是神社、商店、公園都可以看見療癒的貓貓出現，成為江之島的特色之一，「江之島的貓因為有人照顧，所以比較不怕生」、「江之島真的會讓貓奴瘋狂」。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年01月17日至2024年01月16日，共3年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『日本貓島』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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