監視器拍下可怕地獄惡犬　半夜飛爬圍欄表情極嚇人　真身竟然是牠

大野狼來了？一名飼主透過夜間監視器發現，家中的柴犬晚上竟然不睡覺，試圖從圍籠「越獄」，爬到頂端時還露出一臉賊樣，彷彿在向眾人挑釁：「你關不住我的，我就要逃出來啦！」



抖音用戶@aaaaaaa日前分享寵物監視器拍下的奇特一幕，畫面捕捉到愛犬「長海」晚上趁主人熟睡時，想要偷偷摸摸從圍籠裡爬出來，於是開始手腳並用向上攀爬。眼看就要自由了，長海兩隻手掛在欄杆上，露出一臉賊樣，雙眼還在黑暗中發射「綠光」，看起來就像一隻邪惡地獄犬。

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柴犬恐怖的模樣嚇壞一票網友，紛紛在照片底下留言：「說是地獄黑柴我都信」、「好像大野狼要吃了小紅帽似的」、「披狗皮的狼」、「腦子裡浮現『嘿嘿嘿』的聲音」。但從飼主分享的其他愛犬影片可以發現，長海本身性格天真開朗，喜歡玩球、愛搗蛋，和地獄犬的形象可是相差十萬八千里呢！

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】