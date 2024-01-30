收容所狗狗每天趴窗前等收養 皇天不負有心汪 牠得到了最佳回報
撰文：狗與愛的世界
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外國一動物收容所裏有一隻名叫「史蒂文」的混種犬，小傢伙有着深褐色混白色的毛髮，臉上的黑毛看起來就像是天然的黑眼圈，外貌相當的起眼。
但令人傷心的是，已經入所2個月的牠，卻遲遲等不到回家機會，十分的孤獨。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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每天，史蒂文都會把臉貼在玻璃窗前，拼命搖尾巴試圖吸引人們的注意，只可惜，牠的希望一再撲空，眼眶也是逐漸泛起了淚光。
好在，在史蒂文的故事被發到了網上後，隔天就奇蹟般的收到了認養申請。
牠不但擁有了新名字「唐納」，還與新主人開啓了全新的生活，擁有了一個溫暖的家。
我也希望，所有的狗狗都可以擁有屬於自己的幸福。
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屋頂冒出狗頭以為是驚悚故事 拆家柴犬每天破壞只是牠覺得很好玩唐狗主動收集瓶罐做回收 自己伙食費自己賺 是垃圾分類好幫手狗狗陪玩累倒不動 小主人以為牠死了嚎啕大哭 汪內心OS是這樣聰明邊牧懂開機自拍 還會在鏡頭前擺不同post 狗界KOL非牠莫屬想收養每天投餵的流浪狗 沒想到真相是…自己給豪門少爺白花錢了主人搬家時將狗狗遺留屋內 門外更掛著內有惡犬 破門見牠在哭金毛討厭散步拉也拉不動 遛狗達人出絕招令牠秒投降：本性難移
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