收容所狗狗每天趴窗前等收養　皇天不負有心汪　牠得到了最佳回報

外國一動物收容所裏有一隻名叫「史蒂文」的混種犬，小傢伙有着深褐色混白色的毛髮，臉上的黑毛看起來就像是天然的黑眼圈，外貌相當的起眼。



但令人傷心的是，已經入所2個月的牠，卻遲遲等不到回家機會，十分的孤獨。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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每天，史蒂文都會把臉貼在玻璃窗前，拼命搖尾巴試圖吸引人們的注意，只可惜，牠的希望一再撲空，眼眶也是逐漸泛起了淚光。

好在，在史蒂文的故事被發到了網上後，隔天就奇蹟般的收到了認養申請。

牠不但擁有了新名字「唐納」，還與新主人開啓了全新的生活，擁有了一個溫暖的家。

我也希望，所有的狗狗都可以擁有屬於自己的幸福。

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