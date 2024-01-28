屋頂冒出狗頭以為是驚悚故事　拆家柴犬每天破壞只是牠覺得很好玩

嗨，我是小軟柿子。不懂就問，小八嘎狗子怎麼個頂個地都是大犟種啊！



Part 1

韓國一小哥説，自己每天回家都能看到這樣一幕：地上一片狼藉，四處是掉落的牆皮和牆紙，牆上還有一個大洞……抬頭就能看到一雙「眼睛」在盯著自己。

+ 11

面對如此詭異的一幕，小哥卻表現得十分淡定。他沒有絲毫慌張，拿出小刀給天花板劃開一個洞，然後從裏面掏出一顆狗頭……

牠的名字叫「Namu」，一隻柴犬。

小哥説牠每天都會被困在天花板上，然後等著自己下班回來救牠。為了搞清楚其中的緣由，他聯繫節目組，在家裏裝了監控。

他們發現，小哥前腳出門上班，Namu就衝到牆角，賣力地刨著才剛修復好的牆紙，直到挖出一個洞來。

然後，扭著自己肥碩的小屁股鑽進去，順著縫隙一路來到天花板……直到小哥回來將牠救下。

熟門熟路的樣子，一看就是慣犯。

小哥説拆家倒是小事，但他很擔心Namu的行為太危險了，擔心牠會因此受傷。

之前也猜測過，或許是運動不足導致的。可即便他花費雙倍的時間遛狗，結果依然如此……

節目組找到了動物行為專家，才得知了事情的真相。

專家表示，視頻中不難看出Namu其實非常開心，沒有任何焦慮反應，説明牠是在做一件「很好玩」的事情。

此外，影片中出現了火車行駛的聲音，且通過聲音分析，發現天花板上聽到的比室內聽到的更加清晰。

也就是説，Namu所做的一切，不過是為了清楚地聽到火車駛過的聲音罷了。

本著「對症下藥」的原則，小哥給陽台安裝了防護網和狗門，這樣火車路過的時候，Namu就可以第一時間衝過去聽個仔細，再也不用上房揭瓦了。

得知真相前，我還以為是什麼溫馨有愛的小故事哈哈哈！

Part 2

該説不説，柴犬的執著和犟勁兒，總是能刷新人類的認知。

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網友養了一隻叫「加油」的柴犬，平時就住在自家院子裏。

有一天，當地颳起了8級大風，一下子就把牠最喜歡的小被子捲走了……給孩子急得，立馬追了上去，奈何風實在太大，好不容易叼住的被子，下一秒又被颳走了。

一場“被子保衞戰”就這樣拉開了序幕：牠逃、牠追，牠插翅難飛！

更慘的是，被子還沒撿回來呢，飯盆又被刮跑了……在空中飛舞的時候，還會砸到加油的狗頭。

「被子和飯盆兩空」的加油都無語了：「我不是人，但風是真的狗啊！」

咱就是説，主人都不帶幫個忙的麼，光顧著拍視頻哈哈哈！

Part 3

日本網友養了一隻秋田犬，也是個大犟種。

晚上下了一夜的雨，網友第二天起牀出來時遠遠地就看到狗子在院子裏趴著，聽到動靜還回頭看了自己一眼。

然後，站起來伸了個懶腰……就看到地上出現一個十分清晰的「狗印」，合著這貨淋了一晚上的雨都不帶挪窩的！

「牠下牠的，我睡我的……」不愧是50斤的體重，49斤的反骨！

所以，你家狗子也經常犯「大犟種」嗎？

拍下柴犬被斬首照？狗頭飄在空中嚇壞網民 飼主親解揭搞笑真相

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