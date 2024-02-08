貓咪被責罵後把臉埋起來 鏟屎官以為開始冷戰 下秒鐘呼嚕聲出現
撰文：貓與愛的世界
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網友@襪襪是隻貓 養了一隻非常聰明的橘貓「襪襪」，牠今年4歲多，但已經有了幼兒園文憑。
如果鏟屎官有零食，襪襪會坐下，會握手，甚至會擊掌。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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但沒有零食，一切免談。
就這樣一隻聰明的小貓也非常有自己的小脾氣。
這天，襪襪因為亂咬人被鏟屎官罵了一頓，本以為牠會反省，沒想到獨自生悶氣。
鏟屎官叫牠的時候也裝聽不見，將頭埋在沙發裏持續自閉。
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看着小貓這生氣的樣子，鏟屎官也有些自責，尋思自己是不是罵的太狠了。
結果下一秒…那位生氣的小豬咪竟然睡着了。
襪襪：等我醒了再繼續生氣，先睡一會！
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