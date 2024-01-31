流浪貓闖家求包養　嫌牠兇還臭連媽媽也不許養　5小時後情況逆轉

Hello，大家好，這裏是還沒想好開場白的小番茄~

你們知道一隻貓馴服人類需要多久嗎？一天？兩天？



NoNoNo，可能只需要幾個小時，甚至幾分鐘！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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前幾天，妹子@MZ 家裏施工，人來人往的，大門也是開開關關。然後有一隻小三花，趁着老爸開門蹭地一下竄進來，就賴在家裏不走了。

妹子一開始都沒看見，最後打掃的時候才發現有貓躲在垃圾桶裏。她嚇了一跳，想把貓趕走，可牠又兇又髒還臭，讓人頭大。

好不容易鼓起勇氣將貓趕出門，牠就再跑回來，來來回回折騰了三四次。

妹子很無奈，只好發帖求助↓

網友們也很熱心，覺得無痛生貓這是好事，加上小貓很漂亮主動來家裏說明有緣分。何況外面天氣冷，若是能給貓咪一個活下去的機會也是好事，所以紛紛建議留下牠。

可，妹子真的很嫌棄牠啊……

建議歸建議，網友們心裏還是很忐忑的。結果卻發現……我們還是低估了貓的魅力！！！

只用了5個小時，妹子的態度變化的就……好明顯。

5小時前：《我真的服了》《又兇又髒》

5小時後：《只能養了》《過幾天洗澡，今天太冷了》

……但是，這麼口嫌體直的嗎？？？

讓人沒想到的是，接下來幾天妹子的態度更是用翻天覆地來形容，妥妥一個早期貓貓馴服人類實錄。

《又很兇還很髒》《我真服了》《又髒又臭，超級臭》《可是很粘人》《打擾她睡覺了》《我先給她找個暖和一點的窩》《給牠燒炭爐了》《現在的毛都是熱乎乎的》《真的好乖》《不要給涼水喝》《背影殺手》《摸摸頭嘍》《醫生讓我少給牠吃點》《給小貓徵個名字》《就叫牠臭臭嘍》《我媽說牠比我聰明》《相冊裏全是牠》《給牠唱歌》《貓貓嫌我唱歌難聽嗚嗚嗚》……

咱就是說，你這個被貓馴服合訂本小說更新得有點太快了吧。

還不到四天，小貓不僅拿下了妹子的心，連一開始拒絕養貓的老媽態度都變了。

剛開始↓

一天後↓

所以，有句話咋說來着：你儘管把貓帶回家，其他事情交給牠就行圖片

其他貓咪魅力案例

有一說一，小貓真的很會！

這不，一妹子室友的車被偷了，警察過來辦案。

看到強壯且自帶氣場的警察，妹子和室友都有點慫，但家裏的小貓缺一點都不怕，直接上去一個貼貼。

一開始，壯漢警察並沒有理會，但很快……一邊工作一邊用電擊槍上的紅外線燈來逗貓了。

別說，一人一貓還挺會玩！

還有的貓通過自己的魅力，愣是給兩腳獸訓練成精了！

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重慶一網友，只要貓貓一個眼神，就立刻明白牠是想上櫃子，然後主動彎腰給貓當跳板！

貓想下來的時候，她也秒懂，起牀彎腰讓貓跳下來。

動作行雲如流水，讓人驚歎！

網友：「這個人類實在是太有靈性了！」……

偷偷陰謀論一下：你們說有沒有一種可能，貓來到我們身邊，就是為了馴服人類，然後稱霸世界的？

媽耶，好像發現了什麼不得了的事情，可我是貓寶女，能怎麼辦呢？

當然是喵喵萬歲啦！

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