愛散步黑貓極受小朋友歡迎 每次外出都吸引圍觀 喵：我要跟BB走
撰文：貓與愛的世界
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美國網友@NE_EARED_UNO 家裏養了一隻非常活潑的黑貓「Uno」，牠很喜歡散步，於是網友經常帶牠出門溜達。
這天，網友像往常一樣帶貓出去後，路上碰到了一個坐嬰兒車的小寶寶。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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Uno對小寶寶一見鍾情，當即就將爪爪放在了嬰兒車上。
小寶寶雖然不會說話，但看到貓也很興奮很喜歡，她大聲嬰言嬰語表達自己的喜歡。
小貓和小寶寶的雙向奔赴，讓鏟屎官和孩子爸爸都特別高興，他們互相給自家小孩介紹對方。
小貓Uno，小寶寶Maya。
後來，Maya還被抱下了嬰兒車，晃晃悠悠的牽着貓貓散步，一切都特別美好~
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