回家發現貓咪翻肚睡得正香　愣住兩秒後才驚醒：我家沒養貓啊！

2020年，網友@wedonotownacat 某天回家時，看到一隻黑貓在客廳沙發上呼呼大睡，牠睡得四仰八叉，露着肚皮，看起來對環境相當信任。



網友覺得牠很可愛還拍了照片，但緊接着愣住了：「我沒養貓啊！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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原來網友養了三隻狗狗，但一隻貓都沒養。

所以這隻貓是誰，咋進來的啊？誰放牠進來的啊？經過推測，網友懷疑小貓是通過狗門進來的這個家。

至於為啥進來後，狗子安保系統癱瘓，大概是因為家裏的小黑狗很喜歡牠，所以任憑貓闖進家門。

後來，小貓也經常會來家裏，網友通過檢測晶片發現貓咪沒有主人，便將貓貓收養了。

這下可以正大光明的睡覺啦~

流浪小貓爬7層樓梯 蹲守門外3天求包養 最終會有溫暖結局？

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