貓奴領養到超乖巧狗狗　來到家中後2喵星人傻了：又帶同類回來？

一名女子養了2隻貓，想要再養一隻狗狗作為家庭成員，到收容所被全體員工推薦了一隻「最適合跟貓相處的鬥牛犬」，沒想到一領養回家，家中2隻貓看到這隻狗的動作都傻眼了。



根據《The Dodo》報導，美國一名女子卡斯提勒(Bethany Castiller)家中已經養了2隻貓，分別叫做佩肯與吉茲墨(Pecan and Gizmo)，她突發奇想想再收編一隻狗狗回家，就頻繁跑到收容所內媒合最適合自己的狗狗，後來她收編了收容所志工一致推薦的所內人氣王，一隻名叫馬可(Mako)的混血鬥牛犬。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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卡斯提勒表示，當初會想要領養馬可主要是因為牠非常親人，她去收容所很多次很少遇到主動的狗狗，馬可就是其中一隻，而且所內志工非常推薦馬可，說牠的性格沉穩又和善，而且相當親貓，不用擔心原住民貓貓們會排斥這位新來的夥伴。

結果馬可剛被卡斯提勒帶回去的第一天，家中2隻貓咪看到馬可就傻了，因為馬可根本就是一隻「披著狗皮的貓」，不但喜歡往家中高處爬，甚至喜歡站在家具上面俯瞰風景，儼然就是把自己當成貓了，佩肯與吉茲墨見狀簡直傻眼，就連飼主卡斯提勒也被馬可這麼像貓的行為舉止感到十分震驚。

卡斯提勒說，現在家人都認為馬可是一隻擁有狗狗皮囊的貓咪，因為牠喜歡吃貓食、貓零嘴，平常都不想待在地上都要到爬到桌子、櫃子跟冰箱上，就連狗狗喜歡的狗玩具牠也都不喜歡，但因為根本是一隻如假包換的貓，所以跟另外兩隻貓咪同伴都處的非常好，「我終於理解為啥收容所志工要跟我推銷牠了」。

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