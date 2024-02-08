農曆新年前爆寵物棄養潮？名貴貓也流浪街頭　網民：真是沒心沒肺

大陸爆寵物春節棄養潮？不少網友最近表示，在街上撿到被棄養的毛小孩，甚至有些是品種犬貓。有些被掛牌留紙條求認養，有些則是被丟在路邊，餓瘦了還被咬傷。



據《天眼新聞》報導，春節前夕，一名女性網友在自家社區撿到一隻受傷的品種貓。據鄰居透露，這隻貓在社區已經流浪多日，不僅身形消瘦，還被其他流浪貓攻擊。她相當驚訝，「怎麼連品種貓也開始被拋棄了？」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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據悉，拾獲的時間大約距離春節前兩週，牠是名貴的短毛貓，市價要上萬台幣，網友因為住合租房無法飼養，請朋友一起轉貼送養文，竟然也沒什麼人來詢問。

然而每到過年前，網路上就會出現不少「過年寵物帶不走怎麼辦」的貼文，有的人低價出售、無償送養，有的人則乾脆拋棄，連狗帶牽繩，甚至跟飼料一起丟在路邊。甚至身價上萬元的寵物，也無奈在街上流浪。

事實上，春節前往往是棄養寵物的高峰期。打工人要返鄉，而且春運長達40天，於是留在工作城市的寵物就成了問題。

消息一出，有許多飼主憤憤不平表示，「回老家了，三年前收養的小流浪貓，也空運回廣西了，全部費用花1500左右（約6600元台幣），牠不值錢也是我養了三年的感情。」、「沒辦法帶回老家，然後春節後又重養一隻？真的是沒心沒肺！」

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