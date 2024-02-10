流浪小貓大雪天來到家門口求助　被救起後才知　牠天生帶著微笑唇

小貓是懂求助的！



前段時間，網友所在的地區下了一場大雪，那天他通過監控查看外面情況時，突然注意到門口蜷縮着一隻小貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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網友正好的動物救援中心的志願者，她很心疼貓，立刻開門把小貓迎了進來。小貓一開始小心翼翼還拘謹，但寒冷還是迫使牠走進家門來取暖。

網友收留了牠，並給牠取名蘭斯洛，還帶着牠做了體檢，後面又安排了絕育。就這樣，蘭斯洛開始了在網友家的寄養生活。

或許是網友給了小貓足夠的安全感和愛護，小傢伙也展現自己迷人的一面。牠，是一隻100%微笑唇貓咪，每天都會露出迷人的笑容特別可愛~

蘭斯洛目前正在尋找永久之家，相信不會等太久，畢竟誰能拒絕一隻每天微笑的小貓咪呢？

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