不想貓咪上你的床睡？先從訓練做起　凌晨叫你也要充耳不聞

大多動物都喜歡温暖的環境，貓咪也不例外，在寒冷的冬天，貓咪為了取暖會鑽主人的被窩，讓主人很無奈，繼而養成貓咪鑽被窩的壞習慣，貓咪鑽被窩不僅會影響主人休息，貓咪身上的各種細菌疾病也會傳染給主人，所以訓練貓咪不上牀非常重要。



不少愛貓如子的養貓主人，對愛貓百依百順，甚至讓貓和自己同睡一張牀，養成貓喜歡鑽被窩的習慣。愛貓雖然應該，但愛到這種程度就不對了。因為大家都知道，貓與人類之間有些疾病雖然不會互相傳染，但還是有很多人貓共患的傳染病和寄生蟲病。比如流行性出血熱、旋毛蟲病、肝片吸蟲病，錢癬以及狂犬病等，都有可能由貓傳播給人。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

經常可見的就是大家都知道的，貓將弓形蟲病傳播給孕婦後，造成孕婦發生早產、流產、死胎和畸形胎等，嚴重地危害母嬰的健康。同樣，人也可能把一些疾病傳染給貓，影響貓的身體健康。

對於這樣的貓咪，應該以教育為主，而不能使用暴力，畢竟牠是在關心你。

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1、訓練貓咪獨自睡覺的習慣

很多主人是晚上和貓咪一起睡覺的，這樣，貓咪在睡醒後吵醒主人也是必然的。晚上睡覺前把貓咪關在卧室外，如果你的貓咪已經習慣了晚上和你睡，把牠關在門外的頭幾天牠很可能會叫，這時你可以輕彈牠的鼻頭再把她關門外，時間久了牠意識到你不想起來牠也就不會再來吵你了。

2、在貓咪睡覺的屋子裏為貓咪準備一些玩具

給貓咪一些玩具玩也能分散貓咪的精力，讓牠不那麼注意你，也能幫助牠發泄多餘的精力。

3、準備充足的食物和水，在貓咪凌晨開始叫你的時候充耳不聞

很多時候主人被叫醒的原因是擔心貓咪是不是沒有食物了，所以在睡前放上充足的食物，這樣貓咪凌晨叫的時候也不必擔心是不是沒吃的而起牀。在貓咪早上叫的時候不要理他，時間久了貓咪自討沒趣了也不會鬧你了。關鍵是頭幾天要堅持不要理牠。

4、絕育

絕育其實不一定能解決問題，但對某些貓來說能有一定效果，因為絕育的貓咪會比沒有絕育的貓更懶，懶貓當然不會早起啦。

貓咪在凌晨的時候是精神最旺盛的時候。如果家中的貓咪是責任感很強的貓咪或者比較粘人的貓咪，尤其是母性較強的母貓，會用自己為標準來判斷人類，認為你也應該起牀活動和吃東西，所以喜歡在凌晨的時候喊你起牀，貓咪這樣做其實也是喜歡你和關心你的表現，往往並不是貓咪自己餓了，而是牠覺得你也餓了應該起來吃飯了。

所以，每一個愛貓的主人，切切不可縱容貓上牀鑽被窩，要堅決地糾正貓的這種錯誤行為。可以從小貓開始就訓練貓睡自己的專用牀，其實貓是獨立性很強的動物，沒有你的容許，牠絕對不會鑽你的被窩的。假如你的貓已經有和你一塊睡覺的習慣了，那就應當加強調教。當貓想上牀時，立即呵斥牠並用手拍打牠的額部。必要時晚上睡覺的時候把貓關在獨立的房間，或把睡房的門關閉。一般只要反覆地糾正幾次後，貓就可以改變上牀鑽被窩的壞習慣。

對於貓咪上牀的行為，主人一定要及時制止，不要讓貓咪得寸進尺，一般只要主人表現的比較堅持，不要妥協於貓咪無辜的眼神，貓咪一定會改掉上牀鑽被窩的習慣。

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