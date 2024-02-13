給愛貓買專用被爐主人也想擠過去一起用　喵滿臉不悅：你來幹嘛？

寒冷的冬天，有一個暖和的地方躺着那真是太舒服了。



日本鏟屎官@kokonananya為了讓家裏的貓過得更舒服，專門給貓買了一個貓用的被爐。

從此，貓貓們每天過上了躺平、暖和的生活。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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這貓拿到被爐後也特別會用，跟人一樣把腦袋露在外邊，躺進被爐裏暖和。等暖和夠了，又換腦袋進去暖和。

你們就説，貓貓聰不聰明吧。

貼心的鏟屎官還給貓準備了小枕頭，這下躺着就更舒服了。不過雖説是貓用的暖爐，但其實還挺大，貓貓自己用了也還有一些多餘的空間。

不能浪費了，鏟屎官也擠進去一起暖和，就是貓貓看起來不太高興。

貓：我的東西就是我的，你擠進來幹嘛呀？

沒有鏟屎官打擾，貓貓一個貓睡得更舒坦。趁貓貓睡着了，趕緊坐到一邊去一起暖和。

Part 02-沒有貓能抵得住被爐的誘惑，一隻貓都沒有！

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沒有貓能抵得住被爐的誘惑，一隻貓都沒有！

被爐一開，小橘就進去睡得四仰八叉。太舒服了，貓貓枕着伊麗莎白圈就睡着了。

鏟屎官説這是第一天開被爐的場景，人還沒伸腿進去暖和，貓咪就先躺進去了，整得鏟屎官的腳都不知道該放在哪裏。

屋子裏找不到貓？去掀被爐看看。哈哈哈，四隻貓整整齊齊地趴在下邊取暖。

也有沒開被爐，沒開取暖器的家庭，貓貓們該怎麼取暖？熱水壺是個不錯的選擇，爪子放在上邊暖暖的。

大部分貓咪盯準了家裏的電飯煲和熱水器，趴在上邊就跟趴在電熱毯上一樣。

一次蹲兩個「取暖設備」，貓貓是懂取暖的。肚肚暖和了，爪爪也暖和了。躺着感覺也不錯~

讓貓貓下來？貓貓明顯不同意。喂，取暖不需要蹲進去，快出來！最後這個才是貓貓們的終極「取暖設備」，什麼都沒有的時候還有鏟屎官。

南方的鏟屎官們，你們家的貓貓也像最後這隻貓貓一樣取暖嗎？

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