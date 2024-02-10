如何使貓咪不破壞家裏的一切？養多一隻喵星人會是最佳解決方案？

貓咪非常容易變成家裏的破壞王，無論是家裏的電器還是傢俱，任性的貓咪都會去抓上一把，可不要小瞧貓咪的實力，這一下很可能就會將傢俱抓花，留下不可磨滅的印記。



為了避免這樣的事情發生，主人可以訓練貓咪做一些小小的改變，使貓咪不會去破壞家裏的一切。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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為貓咪準備貓抓板

一、訓練貓咪熟悉家裏的吸塵器

多數貓會把吸塵器看做對手，及其驚訝這個電動怪物所發出的噪音，大多數貓特別不喜歡這個豎立的物體，因為牠顯出更多的威脅並隨攪拌器振動。雖然貓不喜歡吸塵器，但可以學會和牠共處。

器材：吸塵器，小貓欄。

目的：訓練貓不要害怕吸塵器。

步驟：

1. 如果你有一個適宜的柵欄，把貓放進去，讓吸塵器在貓的周圍工作。

2. 重複上述工作3~4次直到貓表現的相當放鬆。

3. 如果沒有小柵欄，在使用吸塵器時把貓放在屋裏。如果牠表現的過分沮喪，則把牠放到屋外，經3~4次短暫地解除聲音和振動後，貓會逐漸安靜下來。

二、訓練貓咪不爬家裏的窗簾

如果貓經常爬窗簾，可用水槍或噴水器，再加上呵斥就會成功地訓練牠獲得正確的行為。

當貓正在進行反面行為時，可通過召喚和命令轉移牠的注意力，如一份捲起的報紙拍打傢俱的另一邊，提供一種額外的但有用的聲音轉移戰術。然而，這一點不便用於神經質的貓。

器材：噴水器，捲起的報紙

目的：組織貓爬窗簾

步驟：

1. 定期修剪貓爪。

2. 用聚氯乙烯罩或袋子從窗簾底部包起來保護窗簾。貓不喜歡聚氯乙烯塑料的味道。

3. 用橘柑基芳香油或橘柑片塗抹聚氯乙烯塑料袋，更有威懾力。

4. 挑選能夠組織貓爪爬的窗簾材料，貓會發現光滑、絲質般的窗簾很難爬。

三、訓練貓咪不抓撓家裏的傢俱

戶外運動中，貓會發現大自然給牠提供了許多摩擦物。然而，許多貓已習慣呆在加重。如果你和貓需要繼續愉快的相處，就要讓貓學會重視你的財物。

器材：趾甲剪，抓撓柱，噴水器，鋁箱。

目的：轉移貓的摩擦目標，避免毀壞傢俱。

步驟：

1. 定期修剪貓爪。

2. 給貓提供足夠的摩擦柱和玩耍場所，在牠抓撓傢俱時用這些東西逗弄牠。

3. 用水槍或噴水器作武器，當牠抓撓家中重要物品時，以此懲罰牠。讓牠知道這是神聖不可侵犯的，並用「不」大聲呵斥牠。然後，鼓勵牠使用抓撓柱。

4. 封閉禁止區表面，可用食用鋁箱或塑料桌布，用顯著的一面向上，雙面膠帶也可用來粘住禁區，貓非常厭惡這樣處理過的禁區表面。

5. 用浸過檸檬草油的脱脂棉或橘柑油擦拭木製傢俱，使傢俱附着上新鮮桔皮的味道。橘柑基芳香油可以讓貓自動離開。事先可將傢俱看不到的那面或陳設品測試這些產品，確信不會造成損壞時再做。如果效果扔不理想，可用一種像上光蠟的氣味，可以達到較好的威懾效果。

6. 貓抓撓、毀壞家中物品純粹是無聊狀態下的舉動。如果你每天都外出工作，沒有足夠的時間和牠玩耍時，可以考慮給牠找一個貓夥伴。

當貓咪不聽話的時候，儘量不要用噴水的方式給貓咪教訓，雖然這是非常有效、直接的方式，但是貓咪非常不喜歡身體被水淋濕，而且貓咪被水淋濕的身體也很容易引起疾病。

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