過年你家貓咪也收到利是嗎？網民分享親朋發紅包給毛孩：換罐罐！

過年時，最讓你感到開心的事情是什麼？對於小孩來説，可能最開心的事莫過於收紅包了。



小紅書鏟屎官@艾米米説她還沒生孩子，但她的貓貓今年也收到了紅包。在給親戚朋友的孩子派了紅包後，親戚朋友們也會給她的小貓小狗派紅包。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

看~收到的紅包還不少！

+ 16

貓貓心裏開始計算：如果把這些錢換成貓罐罐，肯定有很多吧！

能遇到把小貓小狗當成孩子來對待的親戚真好啊，派紅包本就是人情往來，找個理由派回來，作為小貓咪的鏟屎官，心裏一定很溫暖啊！

大年三十，小貓咪就收到了一百塊紅包。

貓：剛剛怎麼回事？好像有人在我背後塞了紅包？

我的紅包，你肯定會幫我拿去買貓罐罐吧？

收到了紅包，趕緊抱起來，以免被鏟屎官搶走了。

貓：我的，我的，全部拿去換成貓貓條！

回村的貓貓，收到了爺爺奶奶給的紅包。

貓：好大個紅包，我要趕緊拆開來看看！

聞一聞，能聞出錢錢的味道嗎？

爪爪沒拆開紅包，直接用嘴巴咬了。

按照慣例，貓咪今年也收到了奶奶給的壓歲錢。

貓：我的壓歲錢不會又會被鏟屎官私吞吧？

貓貓感受到了紅包的力量，好多錢錢，該怎麼花呢？

跟上邊貓貓收到的紅包比起來，大橘收到的紅包要實在一些。

你們猜猜，這個紅包裏裝的是什麼？

是貓貓條，馬上撕開，大橘就能吃到。

感受到大橘的開心了嗎？

今年過年，你家貓咪收到紅包了嗎？

哈嘍，貓砂春節期間下架近一個月，不停有朋友詢問什麼時候恢復，今天終於上架，快遞恢復正常發貨啦。貓砂快要用完的鏟屎官們，趕緊來囤貨。

這款貓砂用起來結團緊不鬆散，基本無塵，還添加了活性炭碳晶吸附臭味，剷起來丟廁所可直接沖走。我家貓咪也一直在用這款貓砂，給你家貓咪也來幾袋吧！

延伸閱讀：流浪貓醜樣被人嫌棄沒人領養 直到她出現堅持要帶走 義工不敢信

+ 9

【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】