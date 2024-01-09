流浪貓醜樣被人嫌棄沒人領養　直到她出現堅持要帶走　義工不敢信

一隻擁有灰黑毛色的貓咪在收容所內待了好幾年都沒有任何人想領養牠，原因是因為「臉太臭又醜看了很晦氣」，因此長期被收養者列為拒絕往來戶，直到有一天一名女子知曉貓咪的身世覺得牠很可憐沒人要就帶了回家，意外發現牠的萌點直呼可愛。



綜合外媒報導，德國動物收容所內一隻叫做豆子（Bean）的灰黑色米克斯貓咪因為被嫌毛色不好看、臉太臭很晦氣，多年來待在收容所中沒有人願意領養牠，不少想要養貓咪的人看到豆子的臉龐就直呼醜陋、很像是欠人幾百萬的感覺，也因此豆子多年來在收容所內被不少領養者列為拒絕往來戶。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 9

一名想養貓咪的女子法蘭肯恩(Francisca Franken)在收容所的網站上挑選自己心儀的貓咪時，立刻注意到了豆子與生俱來特殊的模樣，得知豆子的遭遇後她感到十分心疼，馬上向收容所發去了收養確認信，起初志工收到法蘭肯恩的認養信還相當驚訝，不斷詢問「你要確定欸」，但法蘭肯恩很堅定的說自己就是要領養豆子，這才順利將豆子從收容所中接回家。

法蘭肯恩收編豆子後，立刻為牠開設了IG帳號「bebbybeansprout」紀錄牠有家的貓生，從法蘭肯恩貼出的照片可以看出來，雖然豆子天生一臉衰樣，但牠獲得了貓生從未有過的溫暖後，個性從冷漠不親人變得愛撒嬌，現在最喜歡做的事情就是黏著媽媽蹭蹭狂呼嚕，和剛領養回家時判若兩貓。

豆子具有特色的面孔在網路上掀起熱議，網友留言表示「還好飼主慧眼識貓貓，豆子感受到愛很親人真是太好了」、「其實我覺得這隻貓貓很有特色，不知道為什麼那麼多人不愛牠」、「明明就這麼可愛的孩子居然還沒人要」。

延伸閱讀：常餵養流浪肥貓突然失蹤！卻找到「貓咪聲明」 網讚：天使在人間

+ 6

延伸閱讀：

玉山首度發現！台灣特有新種淡水魚類「玉山間爬岩鰍」登國際期刊

看過水豚在水中漫步嗎？伸直手手「2腳緩慢跳殭屍舞」 魔性片首曝光吸5百萬人朝聖

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】