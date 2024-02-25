8天照顧102隻毛孩　新年期間寵物保母帶薪擼貓　但事實沒那麼美好

帶薪擼貓的另一面‍‍‍‍‍‍‍‍，是無休止的體力活和信任博弈‍‍‍‍。

「這個春節，我上門餵養了102隻小貓，9隻小狗，1個烏龜，3條小魚，實在有點過於充實了。」

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提起剛剛過去的假期，滬漂女孩南南覺得有些不一樣。‍‍‍‍‍‍‍‍‍

因為沒搶到票，她被動留在上海過年，沒想到竟靠「上門餵養」賺了9000（人民幣）多塊。

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今年堪稱史上最長春節假期，全社會跨區域人員流動量累計達22.93億人次，創下歷史新高。

可當人們回家或出去玩後，家裏的毛孩子沒人照顧，成為一件老大難的事。

基於此，「寵物上門餵養」行業迎來爆炸式發展。有人憑藉它收入過萬，也有人出師未捷被抓傷。這個年輕的行業，目前正良莠不齊。

01、寵物照看是剛需卻很難找到靠譜的人

距離過年還有1個月時，在上海工作的小淳就開始擔心放假了貓咪怎麼辦。

能隨身帶着固然理想，可回家路程超過1500公里，上萬元的託運費讓人頭疼。

她也想過自己開車，但一想到雪後結冰的路況，心裏有些發怵。就算真的自駕，也擔心貓在路上的吃喝拉撒怎麼解決，以及會不會暈車，難度很大。

之前出差時，她偶爾會把貓寄養在寵物店，100元一天。可奇怪的是，每次寄養後貓都會腹瀉，估計是因為改變環境後，產生了應激反應。

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左思右想，她找到了“上門餵養”。一方面，貓能留在熟悉的環境中，不用來回折騰。另一方面，價格也不算貴，50塊錢一次，300元以內就能搞定。

可在實際操作過程中，她卻遇到了不少糟心事。

10天假期，她在社交平台上約了5次上門。回家前本來想讓接單的人提前過來，做下簡單交接，聊聊貓的生活習慣，結果對方直接拒絕了，説這不在服務範圍之內，需要額外付費，具體情況線上溝通就行。

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第一次上門時，小淳透過監控看到，女孩有些手忙腳亂。説好要陪玩的，結果不到10分鐘就離開了。

更讓她接受不了的是，女孩直接站着往碗裏倒食物，甚至都不願意彎腰，濺得地上到處都是，走之前也沒把貓砂添滿。

她在網上看到有人吐槽，説有些上門餵養的兼職，自己都沒養過寵物，甚至會把貓砂和食物混淆，只能安慰自己知足常樂。

她所在的寵物羣裏，跟她有一樣需求的人很多，可因為行業尚未形成完整的流程和成熟的標準，所以大家遇到的接單者靠不靠譜，就像開盲盒一樣，全憑運氣。

02、上門餵養日薪上千本質上是體力活

今年，是南南第一次接上門餵養，沒想到直接爆單了。

看着對話框裏的99+條消息，實在痛並快樂着，只能委婉拒絕。

她告訴我們：“像我這種哪也不去的，很適合幹這活，不僅能多賺點外快，還能擼別人家的貓。”

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起初，南南是在小區羣裏發現鄰居在求助，於是好心幫忙，答應對方在假期期間照看毛孩子。

鄰居見狀，開心地給她發了200元紅包。

這次無心插柳，讓南南意識到這也許是個商機，於是隨手在網上發了條上門餵養的消息。

當天，就有34個人來諮詢，成交了7單。後來，她又在張江一個寵物羣裏轉發了消息，在過年前10天，檔期就已經約滿了，平均一天要跑15單。

春節期間，她每天早晨5點半起牀，6點準時出門，按部就班地去給不同毛孩子添糧、加水、鏟屎。

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從大年三十到初八，她幾乎沒在晚上10點前到過家。餵貓和遛狗加起來，每天不低於2萬步。因為一直洗手，手背都裂開了。‍

曾經失眠的她，現在一沾枕頭就睡。因為累得腰痠背疼，都沒空跟自家毛孩子玩。

在她看來，上門餵養比上班還要辛苦，“反正明年是絕對不會再做了”。

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家在成都的婭婭也有同感，她出於好奇註冊了小程序，在上面接了幾單，結果意外頻發。

除夕那天有個姐姐，説好只是幫餵，可等她忙完後，對方要求她再把地掃一下，把衞生死角拖乾淨。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

婭婭不太會拒絕，於是用吸塵器把貓毛清理了一遍。拍照發過去後，對方又讓她再幫忙澆一下花。

算上花在路上的1小時，這一單一共花了3個多小時。婭婭調侃説，自己相當於是「保潔+餵貓」。

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婭婭還發現一個現象。幾乎所有客户對自家寵物，都會自帶濾鏡，實際上不一定客觀。

初四那天，有位客户告訴她狗子很溫順，性格很好。她毫不設防地打開門後，狗直接撲過來，在她胳膊抓了一道傷痕。

雖然只是一道小小的口子，可她還是大過年的去了一趟醫院。打疫苗和清理檢查花了700多，買碘伏和生理鹽水等又是50多。

客户不肯報銷，她也只能自認倒黴。相當於這單不僅沒賺，還耗上不少時間。

03、5年來生意最好的一年但服務質量參差不齊‍‍‍‍‍

不同於南南和婭婭的小打小鬧，家在深圳的小張是一名專業寵託師。

他在這行做了5年，節假日正是接單高峯期。他發現今年上門餵養的單子，明顯比前幾年更多了，且貓和狗的比例高達10:1。

像他這樣口碑不錯的寵託師，不用怎麼宣傳就很搶手。短短10天，他接了170單。

不過，他發現這行今年愈發捲了，因為做的人變多了，行業平均客單價反而下來了，30元一單也有人做，服務質量參差不齊。

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有一次接到一個加急單，客户是因為對之前找的人不滿意，才臨時找到他。‍

進門後，看着充滿粑粑的陽台，小張皺着眉頭，打掃瀰漫着屎尿味的房間。

他清理房間的這2個多小時，小貓一直躲在窗簾後，眼裏帶着驚恐。看着它一臉警惕的樣子，小張於心不忍，安撫了許久，才拎着4袋垃圾回去。

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小張坦言，上門餵養這兩年剛興起，目前並沒有統一的標準，做得怎麼樣，全憑信任和良心。

這項工作看似容易，實際有很多細節需要注意。比如開門時要特別小心，防止貓或狗跑出去。工作時必須帶上一次性鞋套和手套，好讓客户放心。

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食物一定要讓客户自己準備好，不然萬一出了問題，不好劃分責任。

全程拍視頻也是標配，避免後續有問題扯皮。還要實時溝通，告訴客户毛孩子的狀態怎麼樣，吃得好不好，有沒有喝水，粑粑是不是正常等。

每去一個客户家裏，他前後至少要花1個小時。進門前得先把自己身上的毛清理乾淨，再噴上消毒液。離開時也要反覆檢查，排除屋裏的安全隱患。

在小張看來，上門餵養做得勤快點，確實能賺到錢，但如果只是為了賺錢，估計很難堅持。

只有真正喜歡小動物，能幫到它們時會很開心，才能堅持下來。

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不過肉眼可見的是，這一行正在受到越來越多的關注。

2023年發佈的《寵物行業藍皮書》顯示，中國養寵數量持續上升。未來5年，犬貓數量預計從去年的1.9億增加到2.1億隻。

現在很多人把寵物當成家庭的一部分，越來越願意為寵物花錢。井噴式消費需求，讓“上門餵養”行業應運而生，但因為發展太快，服務規範和標準都亟待提升。

春節期間，你家毛孩子是怎麼過的？

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