母女一起養貓差異極大　媽媽教出霸氣貴族　自己養的卻是邋遢毛怪

從寵物的模樣就能看出飼主是什麼樣的人。一名女網友與媽媽一起養貓咪，但某天她意外發現自己養的貓跟媽媽照顧的貓有很大的反差，媽媽養的貓不知為何就是像個大小姐般優雅，自己養的卻像是在外流浪10年的醜髒毛怪。



小紅書一名網友「小小周瑜」家中養了不少貓咪，媽媽也會幫忙她一起照顧貓貓們，日前她貼出一段影片，表示自己照顧的貓咪跟媽媽照顧的貓咪簡直是天堂與地獄的差別，其中一隻白貓是媽媽照顧的，整隻貓氣質相當高雅光彩照人，但自己養的長毛貓卻活像是在外面流浪幾年回來的。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 3

女網友表示，媽媽平常也沒什麼訓練貓咪，但她養的白貓就是特別舉止落落大方，就連神情也是非常嚴肅美麗，自己養的長毛貓則是一點形象都沒有的躺在床上，不管做什麼動作看起來就像是外面流浪過幾年的貓咪，「我養的簡直是四仰八叉，形象全無」。

超誇張的貓咪對比影片在網路上掀起熱議，網友留言表示「代表你媽有氣質，你沒有氣質」、「什麼人養什麼貓，原po你懂得」、「白貓給媽媽養的好像高貴大小姐，但你養的到底是什麼毛怪」、「等等那為什麼你媽媽養出了你一個邋遢人」。

延伸閱讀：同齡貓姐弟身型大不同 牠肥到寵主抱不動 更慘遭誤認是貓母子

+ 2

延伸閱讀：

金髮正妹親密摟著「貂皮大衣壯漢」共乘小船釣魚 路人細看嚇壞：是一隻大熊！

2雪橇犬聯手欺負鵝遭反擊「狼狽分頭逃跑」仍被狠狠處理：太小看這兩條腿的

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】