同齡貓姐弟身型大不同　牠肥到寵主抱不動　更慘遭誤認是貓母子

這到底怎回事？一名女子家中養了2隻同年紀的米克斯貓咪，兩隻貓咪從小到大都吃一樣牌子、一樣份量的飼料，但橘貓的身材竟比虎斑貓身形大上三倍以上，胖到跟瓦斯桶一樣，連飼主都百思不得其解。



小紅書一名女網友「是肥宅阿」貼出一張照片，家中飼養了一對貓咪姊弟，一隻雄性橘貓名叫胖胖，另一隻雌型棕色虎斑貓名為寶寶，兩隻貓咪都是在2015年還是幼貓的時候就被收編，儘管胖胖與寶寶同年紀，也吃一樣牌子的貓糧，但兩隻貓咪的身材竟然天差地遠，胖胖的身材竟然是寶寶的三倍大。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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從照片可以看到，位在照片左邊的胖胖身體腫到跟瓦斯桶一樣大，虎斑貓寶寶在牠的身邊身材小了三倍以上，巨大的反差讓飼主都覺得不可思議，明明吃的飼料牌子一樣、份量也一樣，兩隻貓咪的身形竟然可以差這麼多。照片在網路上引發熱議，網友留言表示「小隻的像大隻的生出來的」、「左邊那隻真的不是右邊那隻的媽媽？」、「大橘為重這句話的確沒錯，同年紀的貓就算是吃一樣的東西橘貓還是胖」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】