調查指本港生命科學就業前景趨樂觀　本地實習吸引力較內地高

政府近年加強發展生物科技及生物醫藥領域，有機構進行生物科技人才調查，結果顯示受訪者對香港生命科學就業前景較往年樂觀，最多人首選在香港實習。香港生命科技青年會執行總監黃槿表示，香港生命科學發展方向與內地其他城市分工明確，例如風險投資、銷售、數據分析等方面較優勝，相信可吸引人才。協會亦計劃於年底至下年初推出一站式求職平台，提供升學、行業及工作空缺資源。



香港生命科技青年會最新《生物科技人才培訓調查》指，受訪者對就業前景更感樂觀。（郭曉晴攝）

香港生命科技青年會連續三年進行調查，訪問生物科學相關課程的本科生、研究生和五年內畢業生，今次調查於2023年12月至2024年2月進行，共收到301份回應，有23.5%受訪者對就業前景極度樂觀，按年增6.9個百分點，呈上升趨勢。而表示極有決心畢業後留在生命科學或生命技術相關行業發展的比例亦上升，由2022年24.8%升至今年近39.9%。

調查顯示，約85.7%受訪者認為本地生命科學實習機會吸引，認為內地機會吸引的則有約54.8%。逾七成受訪者首選在香港實習，其次是上海、深圳和北京。最多受訪者選擇在跨國企業實習，公司類型依次首選實驗室或臨床研究公司、製藥公司、風險投資及基金行業等。另外，約77.7%受訪者對研究與開發感興趣，逾半對實驗室研究有興趣，隨後是業務發展、數據分折、金融與投資等範疇。

黃槿表示，香港與其他內地城市分工明確，例如上海較多大型、跨國研究實驗室，北京有公共衛生研究，深圳近年人工智能、數據分析等發展迅速。有見近年不少內地人才想來港發展，香港亦有學生想到內地，期望往後繼續協助兩地公司和適合人才配對。

香港生命科技青年會執行總監黃槿教授表示，人才投資成效顯著。（郭曉晴攝）

香港生命科技青年會每年推出「師友計劃」及「夏季實習計劃」，今年接獲約400個申請，約20%屬外地港人或內地學生申請。以去年約30多名實習生為例，其中約三分二在港實習，三分一在內地。機構期望吸引更多人才投身行業，以及留港發展。

連續五年參與計劃的極目生物是一間眼科創新療法生物科技公司，總部位於中國，創始人、董事長及執行總裁胡海迪表示，以自身公司為例，相比跨國企業及大藥廠，中小型企業能為學生提供更多機會接觸各個範疇，例如臨床研發之外，有市場行銷、註冊法務與事務等。公司亦透過與實習生交流，更了解青年心態，有助行業長遠發展，雙方皆有得著。

來自北京的香港大學生物醫學學院研究生牟元彪去年參加實習計劃，在上海一家專注投資生物科技和醫療健康產業的創投機構實習約八個星期，主要負責產業研究。他分享，實習有助他增加對行業的認知，帶給他課堂之外的啟發。他現時在港大攻讀研究生，研究方向為基因編輯技術和應用，希望未來繼續留港工作發展，相信這個產業會繼續發展。

黃槿表示，香港學生在學校較少機會接觸企業，過往不少實習生反映體驗不同工種後，對自己的職業發展路向更清晰。身為僱主的胡海迪亦表示，具實戰經驗的學生對行業認識更多，是求職時的「無形加分點」。他又指，生命科學或生物科技發展需時，由早期研發開始，可長達十至二十年，建議政府推出更多措施吸引人才，以及對中小型企業的支援。