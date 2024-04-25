政府獎學金　眼疾學生苦學成才儲起獎學金讀碩士　盼成精神科醫生

特區政府獎學基金、自資專上教育基金的獎學金頒獎禮今日（25日）在會展舉行，今年得獎學生共有6,000人，當中有印菲裔、在香港土生土長的學生患有遺傳性視網膜退化病變，但仍不願讓眼疾阻礙其追夢，望將今次的獎學金儲起，留待日後再讀碩士，目標是成為一名精神科醫生。



教育局局長蔡若蓮致辭時表示，兩個的獎學基金都展現了政府在培育人才的承擔和努力，而政府亦會繼續將香港發展為國際教育樞紐，在2024/25學年開始，政府將增撥10億元增加「一帶一路獎學金」名額約五成。



印度、菲律賓裔混血的文莉珊（Singh Manisha Kaur Ocampo）在香港出生、長大，現時是香港都會大學心理學榮譽社會科學學士課程三年級生，在今年度的自資專上教育基金獲展毅獎學金15,000元，該項獎學金主要表揚有特殊教育需要、但依然在學業和其他領域有卓越表現的專上學生。

患遺傳性視網膜色素變性病變 電腦字體大小20以上才能勉強看清

文莉珊患有遺傳性視網膜色素變性病變，這讓她的眼睛有夜盲、週邊視力受損、左眼視力模糊等問題，即使在課堂上坐在最前排，仍不能看見螢幕上簡報的字，因她只可超近距離看到字體大小在20以上的文字，她坦言，眼疾令她在學習道路上面對極大挑戰和困難，每次上課她必須使用平板電腦，將簡報用相機拍下，然後再將內容放大慢慢閱讀，她慶幸現時有這些科技，以及家人的支持，讓她可在追求知識的過程中堅持下去。

談及大學對其的教學支援，她認為大學已盡其所能去幫助她，雖然在課堂上沒有特別支援，但在考試時，學校會讓其在另一課室考試，提供字體大小為25的A3特大試卷供她閱讀，同時會有平板電腦可供放大試卷內容，至於其他的，她認為就需靠她自身努力來克服眼疾問題。

文莉珊（左）雖患有遺傳性視網膜色素變性病變，但仍無阻其追求夢想的決心，她認為自己就是一個例子，證明熱誠地做自己的興趣、目標，就終會成功。（梁祖兒攝）

不願眼疾阻攔追夢步伐 將獎學金儲起讀碩士 盼能成精神科醫生

在中五，文莉珊的眼疾嚴重加劇，讓她在DSE文憑試要面對額外負擔，不過，她仍不希望眼疾會阻礙她追求夢想的步伐，因為她深信只要對自己的興趣有熱誠，終可努力達致目標，她表示會將獎學金儲起，或用作日後讀碩士之用，盼能成為精神科醫生，化夢想為真實。

港隊足球員讀運動治療望可退役後繼續在運動業發展

陳凱柏是職業訓練局運動及康樂管理社會科學學士的四年級生，同時是港隊足球運動員，今次獲得才藝發展獎學金1萬元以表揚其在運動領域的成就。他認為要做到運動、學業雙線平行發展，時間管理是十分重要，平日練波時間主要集中在上午，而下午或晚上則用來上課。

陳凱柏認為傷患是運動員生涯中要面對的一大難關，盼就讀運動治療課程可有助了解更多相關知識。（梁祖兒攝）

他亦分享選擇就讀的運動治療課程是因為「運動員永遠最大的敵人都係傷患」，作為運動員，他需要了解自己的身體狀況，亦有興趣研究可如何治療運動後的身體創傷，望在退役後，修讀的運動治療仍可讓他在運動業繼續發展。

一帶一路獎學金得主：計劃有助推廣高等教育

至於獲「一帶一路獎學金」豁免全額學費的，有來自埃及的香港城市大學機械工程學系博士一年級生Omar Ahmed Mohamed Ismail，以及來自哈薩克斯坦的香港大學理學士一年級生Khrissidi Viktoriya，他們認為一帶一路的獎學金計劃，可將沿線國家的學者吸引至香港發展，同時將中國文化介紹至沿線城市，亦有助推廣沿線國家的高等教育發展。

在2008年成立的10億元香港特別行政區政府獎學基金，以及2011年設立的自資專上教育基金，至今已有10.1萬名學生獲獎，發放逾21億元的獎學金；在今年，政府會再向政府獎學基金額外注資10億元，將2024/25學年起的「一帶一路獎學金」名額增加五成，以吸引更多學生來港升學。